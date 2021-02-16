Сполучені Штати й надалі наполягають, аби Туреччина відмовилась від закуплених нею в Росії систем протиповітряної оборони С-400. У США наголошують, що це створює загрози для американських програм озброєння та взаємодій у межах НАТО.

Про це йшлося під час телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств США й Туреччини.

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Деталі розмови представників США та Туреччини

Держсекретар Блінкен закликав Туреччину відмовитися від утримання російських ракетних комплексів С-400,

– йдеться у повідомленні.

Ентоні Блінкен також висловив підтримку попереднім переговорам між членами НАТО, Туреччиною та Грецією.

Крім того, у Вашингтоні наголосили, що продовжують звертати увагу на важливість двосторонніх відносин з Анкарою. Водночас у США розділяють спільний інтерес до протидії тероризму, а також підтримання демократичних інститутів, інклюзивного управління й поваги до прав людини.

Очільники зовнішньополітичних відомств обох країн заявили про намір посилення співпраці й підтримки політичного розв'язання конфлікту в Сирії. А держсекретар висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких заручників на півночі Іраку. Він підтвердив позицію, що відповідальність за це несуть терористи Робітничої партії Курдистану.

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