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      Туреччина закликала США відмовитися від рішення про виключення її з програми F-35

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      F-35А ВВС США
      F-35А ВВС США / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ Туреччини звернулося в четвер до Сполучених Штатів із закликом відмовитися від рішення про виключення республіки з програми з постачання винищувачів п'ятого покоління F-35.

      У поширеній заяві на сайті зовнішньополітичного відомства такий крок Вашингтона називають "помилковим".

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      Цей односторонній крок не відповідає духу альянсу і не має будь-яких законних підстав. США залишили без відповіді наші пропозиції щодо створення спільної з НАТО робочої групи по С-400, це вказує на те, що США не прагнуть сумлінно вирішити цю проблему. Ми пропонуємо США виправити цю помилку, яка завдасть непоправної шкоди нашим стратегічним відносинам,
      – наголошується в комюніке.

      У міністерстві назвали "невірною" заяву Вашингтона про те, що російські зенітні ракетні системи С-400 можуть послабити F-35.

      Раніше в середу Білий дім повідомив, що рішення Туреччини придбати ЗРС С-400 унеможливлює її подальшу участь в програмі постачання винищувачів F-35. У Вашингтоні при цьому зазначили, що США продовжать співпрацювати з Туреччиною у військовій сфері з урахуванням обмежень, пов'язаних з купівлею російських систем ППО.

      Раніше видання Bloomberg повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа вже визначилася з набором обмежувальних заходів, які торкнуться Анкари. Чиновники вибирали з трьох можливих варіантів, які мають різну ступінь впливу.

      Постачання С-400 до Туреччини почалися в п'ятницю, 12 липня. Три вантажних літаки доставили в Анкару кілька тягачів і транспортну машину зі складу комплексу.

      До речі, після зустрічі президентів Туречини та США на полях самміту G20 турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість у тому, що американських санкцій проти Анкари через російські зенітно-ракетні комплекси С-400 не буде.

      Позиція США та інших країн, щодо угоди Туреччини та Росії

      США та інші країни НАТО побоюються, що якщо у Анкари з'являться і С-400, і американські винищувачі п'ятого покоління F-35, то радари російських систем навчаться обчислювати і відстежувати ці літаки. У зв'язку з цим 28 червня сенат США заборонив продавати Туреччини F-35. Пізніше турецька сторона пояснила Пентагону, що рішення закупити російські ЗРК пов'язано з серйозними повітряними і ракетними погрозами.

      Угода про постачання Анкарі чотирьох дивізіонів С-400 було досягнуто у вересні 2017 року. Вартість контракту складає 2,5 мільярда доларів, половину цієї суми покриє російський кредит. Також покупцями С-400 "Тріумф" виступають Китай і Індія.

      Що відомо про ЗРК С-400?Це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, С-400 відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.

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      Теги: Новини політики Новини Туреччини Новини США Новини Росії
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