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      США не каратиме Туреччину санкціями через купівлю російських систем С-400, – Ердоган

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      Реджеп Ердоган та Дональд Трамп
      Реджеп Ердоган та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Після того, як президенти Туречини та США зустрілися на полях самміту G20 турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість у тому, що американських санкцій проти Анкари через російські зенітно-ракетні комплекси С-400 не буде.

      Мовиться про неодноразово висловлені раніше Сполученими Штатами застереження щодо можливої відповіді Вашингтона на придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф".

      Читайте також: Зустріч Путіна та Трампа на полях G20: про що говорили лідери – фото, відео

      Дональд Трамп особисто пообіцяв мені, що запровадження Сполученими Штатами санкцій проти не станеться,
      – розповів Ердоган після зустрічі з американським лідером, повідомила NYT.

      До цього Трамп заявляв, що Вашингтон та Анкара ведуть переговори щодо турецького-російського контракту, шукаючи "різноманітні рішення" цієї проблеми. Водночас американський лідер однозначно не виключав застосування санкцій проти Туреччини в разі придбання турками російських ЗРК.

      Чинна позиція США, щодо угоди Туреччини та Росії

      Якщо Трамп справді не збирається застосовувати санкцій проти Туреччини через російські С-400, то це суперечитиме численним заявам американських урядовців. Так, керівництво Пентагону не одноразово погрожувало призупинити поставки турецькій стороні літаків за програмою F-35, якщо Туреччина не відмовиться від російських ракет. Пентагон навіть відмовився проводити навчання турецьких пілотів у рамках цієї програми.

      Раніше Вашингтон заявляв, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, включно з винищувачами нового покоління F-35. В адміністрації США назвали заплановану Туреччиною покупку С-400 "несумісною" з продажем F-35.

      Недавно Вашингтон запропонував Анкарі свої ЗРК Patriot. Однак цю пропозицію відхилив Ердоган, вказавши, що її умови не такі добрі, як умови російської сторони. Перші російські батареї ЗРК С-400 мають прибути до Туреччини вже невдовзі.

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      Туреччина уклала контракт з Росією на поставку чотирьох дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-400 на суму 2,5 мільярда доларів. Перші поставки заплановані вже у цьому році.

      Крім того раніше президент Реджеп Ердоган, заявив, що Туреччина буде спільно з Росією виробляти зенітно-ракетні комплекси С-500.

      Що відомо про ЗРК С-400?Це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, С-400 відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.
      ЗРК Тріумф С-400

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      Теги: Новини політики Новини Туреччини Новини США Новини Росії
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