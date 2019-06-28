Зустріч Путіна та Трампа на полях G20 в Японії: лідери РФ та США прибули в Осаку – перші кадри

Очільник Білого дому Дональд Трамп і господар Кремля Володимир Путін вже прибули до Японії. В Осаці вони, окрім іншого, проведуть також спільну зустріч на полях саміту "Великої двадцятки".

Зустрічав Путіна у міжнародному аеропорту "Кансай", що в Осаці, російський посол в Японії, парламентський заступник міністра закордонних справ Японії та мер Осаки, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

Цікаво! Путін напередодні зустрічі з Трампом поділився враженнями від господаря Білого дому

Путин уже в Японии, прилетел на саммит G20. Здесь у российского лидера запланированы десять двусторонок. И погода очень кстати наладилась, ещё вчера в Осаке шёл проливной дождь pic.twitter.com/SXcmFcsmeT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

В Осаці Путін має намір провести два дні. Заплановано, що упродовж цього часу він візьме участь у чотирьох робочих засіданнях саміту G20 та зустрічі лідерів БРІКС (група з п'яти країн: Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР; перші букви назв цих країн англійською утворюють слово BRICS – 24 канал).

Крім того, на полях саміту Путін має провести дев'ять зустрічей з іноземними колегами, зокрема і з Дональдом Трампом. Ці перемовини зазвичай займають від півгодини до години.

Відразу після прильоту президент Росії відправився до міжнародного виставкового центру "Інтекс Осака", де проходять всі заходи саміту.

Путин взял свой лимузин Аурус даже в далекую Японию pic.twitter.com/PBDByuDg28 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

Щодо Трампа, то він уже також прибув в Осаку. За інформацією ЗМІ, перебуватиме в Японії американський президент без дружини. Тут політик проведе щонайменше вісім двосторонніх зустрічей на полях саміту G20, пише "Радіо Свобода".

Серед планів господаря Білого дому – перемовини з прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном, з президентом Росії Володимиром Путіним, головою КНР Сі Цзіньпінем, турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Дональд Трамп прибув в Осаку на саміт G20

Зустріч Трампа та Путіна розпочнеться о 8:00 за Києвом. Очікують, що вона триватиме не більше ніж годину. Раніше прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков повідомляв, що жодних документів за її підсумками сторони не планують.

Перед цією зустріччю дипломати розглядали декілька тем, на які можуть говорити лідери держав. Зокрема, йшлося про підняття таких тем: російське втручання в президентські вибори у США в 2020, стан двосторонніх справ, політична стабільність, а також питання Сирії, Афганістану, Венесуели та Ірану.

Крім того, Трамп перед вильотом до Японії поділився очікуваннями від перемовин з Путіним.

У мене буде хороша розмова, але те, що я скажу – не ваша справа,

– заявляв він.

Що таке саміт G20? Це зібрання міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу.



Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та дві третини населення світу.

До речі, востаннє Трамп і Путін зустрічалися минулого літа, 16 липня, у Гельсінкі. Після цього мала відбутися ще одна зустріч лідерів, теж під час G20, у грудні 2018 року. Проте тоді президент Трамп скасував її через агресію Росію в Азовському морі та захоплення українських моряків і їх кораблів.