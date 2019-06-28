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      Путін напередодні зустрічі з Трампом поділився враженнями від господаря Білого дому

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      Володимир Путін і Дональд Трамп
      Володимир Путін і Дональд Трамп / Getty images

      Господар Кремля Володимир Путін позитивно оцінює свого американського колегу Дональда Трампа. Як підкреслює він, американський лідер чітко відчуває настрої населення.

      Як підкреслив російський президент у коментарі The Financial Times, за 18 років при владі він зустрічався з багатьма американськими лідерами. Перий досвід спілкування у нього був з Білом Клінтоном.

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      "В принципі, для мене це було позитивно. І у нас на короткий період, оскільки він вже закінчував свою роботу, склалися досить рівні та ділові взаємни. Я був зовсім молодим президентом, тільки що розпочав роботу. Досі згадую, як він дуже по-партнерськи вибудовував зі мною взаємини. Я йому за це є дуже вдячним до сьогоднішнього дня", – зазначив Путін.

      Щодо інших американських лідерів, то "були різні часи, і різні проблеми доводилося вирішувати".

      "На жаль, найчастіше в суперечках, і у нас не було збігів думок з деяких питань, які, безумовно, і для нас, і для США, і для всього світу, я думаю, можна назвати ключовими", – зауважив російський президент.

      Висловився Путін і про нинішнього господаря Білого дому – Дональда Трампа.

      Містер Трамп – усе ж не кар'єрний політик, він має своє бачення світу та своє бачення національних інтересів США. Я, наприклад, не погоджуюся з багатьма способами вирішення проблем, які він використовує. Але знаєте, в чому річ, на мій погляд? Він – талановита людина. Він дуже тонко відчуває, на що чекає від нього виборець,
      – підкреслив російський лідер.

      За його словами, Трамп, на відміну від його опонентів, тонко відчуває, що відбувається в американському суспільстві, а також зміни всередині американського суспільства, і він це використовувує. Як приклад Путін навів обвинувачення у бік Росії щодо втрачання у вибори президента США та звіт щодо цього від прокурора США Роберта Мюллера.

      Крім того, на переконання Путіна, команда Трампа чітко відчула та використала у свої передвиборчій кампанії те, що американський середній клас не отримав жодних преференцій від глобалізації, натомість їх отримали провідні тутешні компанії.

      Путін вважає, що саме завдяки такому чуттю Трамп переміг на виборах, а не за допомогою втручання з боку Росії.

      До слова, на початку травня Дональд Трамп і Володимир Путін говорили телефоном. Американський президент назвав цю розмову "довгою та гарною" , водночас наголосивши, що "гарні взаємини із Росією – це добре".

      Вже 28 червня американський та російський лідери матимуть змогу провести перемовини віч-на-віч. Їхня зустріч пройде в японській Осаці на полях саміту G20. Розпочнеться захід о 8:00 за Києвом.

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      Теги: Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії Новини США Новини політики
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