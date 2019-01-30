Зустріч Трампа та Путіна на G20: відомо про нові деталі розмови

Президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін у 2018 році на саміті G20 в Буенос-Айресі спілкувалися без перекладача з американської сторони.

За інформацією джерел видання Financial Times, очільник Білого дому Дональд Трамп на саміті G20 в листопаді спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним без перекладача або особи, яка могла робити нотатки під час діалогу.

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Неформальна приватна бесіда президентів відбулася в театрі Колон, коли гості заходу стали розходитися. У бесіді брали участь Трамп, його дружина Меланія, Путін і його перекладач.

З американського боку не було ні перекладача, ні помічника президента, який міг би документувати бесіду.

Помічники Трампа охарактеризували зустріч із Путіним як одне з кількох "неформальних" спілкувань, які він мав того вечора, хоча в доповідях людей, які знали про цю розмову, зазначалося, що розмова була довшою та більш змістовною, ніж повідомляв тоді Білий дім,

– пише видання.

Ще один співрозмовник газети з Росії повідомив, що президенти близько 15 хвилин обговорювали зовнішньополітичні питання, в тому числі конфлікт з Україною в Азовському морі та війну в Сирії.



Неофіційна зустріч Трампа та Путіна на саміті G20 відбулася

У Держдепартаменті США і Білому домі відмовилися прокоментувати виданню цю інформацію.

Спочатку на саміті G20, який відбувався 30 листопада – 1 грудня, між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".



30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спростували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах". 1 грудня все ж підтвердилася інформація про зустріч лідерів двох країн.