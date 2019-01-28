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      Трамп не виключив можливості чергового "шатдауну" федерального уряду США

      37 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп не виключає чергового режиму призупинення роботи федерального уряду, якщо Конгрес через три тижні не виділить необхідної суми на зведення стіни на кордоні з Мексикою.

      Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

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      24 канал писав, що президент США Дональд Трамп заявив про відновлення роботи уряду на три тижні – до 15 лютого, навіть якщо той не погодиться виділити фінансів на будівництво стіни з Мексикою. Діяльність уряду США була припинена через бюджетну кризу на рекордні для країни 35 днів.

      Відповідаючи на питання, чи не виключає Трамп чергового "шатдаун" уряду, він заявив, що такий розвиток подій "безумовно є одним з варіантів". Президент також висловив сумнів у тому, що Конгрес в результаті зможе запропонувати будь-яку життєздатну угоду щодо виділення грошей на будівництво бар'єру, яку він зміг би прийняти.

      Щодо того, чи прийме Трамп угоду, яка не міститиме виділення 5,7 мільярда доларів на зведення стіни на кордоні з Мексикою, президент США відповів, що сумніваються в цьому.

      Він також відкинув можливість того, що піде на поступки перед демократами і погодиться на відмову від асигнувань на будівництво прикордонного бар'єру, якщо законодавці в обмін запропонують прийняти законопроект, що надає громадянство тим нелегальним іммігрантам, які потрапили на територію США ще дітьми.

      Це окреме питання, і воно повинне обговорюватися окремо,
      – наголосив Трамп.

      Шатдаун – це так страшно?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      НАЙГОЛОВНІШІ НОВИНИ ПРО ШАТДАУН У США:
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Шатдаун
      Джерело: 24 Канал
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