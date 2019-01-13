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      Трамп заявив, що чекає демократів у Білому домі для припинення "шатдауна"

      152 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що розраховує на співпрацю Демократичної партії з метою покласти край тимчасовому припиненню роботи федеральних відомств та врегулювати ситуацію на кордоні США і Мексики.

      Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

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      Демократам слід повернутися до Вашингтона і працювати над тим, щоб закінчити "шатдаун" і водночас покласти край гуманітарній кризі на кордоні з Мексикою. Я в Білому домі, чекаю вас! 
      – написав президент.

      Трамп зауважив, що "Демократи могли б розібратися з "шатдауном" за 15 хвилин!".

      Говорячи про ситуацію з нелегальними іммігрантами, він зазначив, що 23 відсотки ув'язнених у США – нелегали, а в штаті Техас у період з 2011 по 2018 роки "нелегальні чужаки" здійснили 292 тисячі злочинів.

      Нагадаємо, шатдаун розпочався опівночі проти 22 грудня 2018 року, у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.

      Нинішній "шатдаун" став рекордним за тривалістю.

      Як часто трапляється шатдаун?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      Теги: Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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