Трамп заявив, що чекає демократів у Білому домі для припинення "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що розраховує на співпрацю Демократичної партії з метою покласти край тимчасовому припиненню роботи федеральних відомств та врегулювати ситуацію на кордоні США і Мексики.

Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

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Демократам слід повернутися до Вашингтона і працювати над тим, щоб закінчити "шатдаун" і водночас покласти край гуманітарній кризі на кордоні з Мексикою. Я в Білому домі, чекаю вас!

– написав президент.

Трамп зауважив, що "Демократи могли б розібратися з "шатдауном" за 15 хвилин!".

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

Говорячи про ситуацію з нелегальними іммігрантами, він зазначив, що 23 відсотки ув'язнених у США – нелегали, а в штаті Техас у період з 2011 по 2018 роки "нелегальні чужаки" здійснили 292 тисячі злочинів.

Нагадаємо, шатдаун розпочався опівночі проти 22 грудня 2018 року, у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.

Нинішній "шатдаун" став рекордним за тривалістю.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

Як часто трапляється шатдаун?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.