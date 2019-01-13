Трамп заявил, что ждет демократов в Белом доме для прекращения "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что рассчитывает на сотрудничество Демократической партии с целью положить конец временному прекращению работы федеральных ведомств и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и одновременно положить конец гуманитарный кризис на границе с Мексикой. Я в Белом доме, жду вас!

– написал президент.

Трамп заметил, что "Демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!".

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

Говоря о ситуации с нелегальными иммигрантами, он отметил, что 23 процента заключенных в США – нелегалы, а в штате Техас в период с 2011 по 2018 годы "нелегальные чужаки" совершили 292 000 преступлений.

Напомним, шатдаун начался в полночь против 22 декабря 2018, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.

Нынешний "шатдаун" стал рекордным по продолжительности.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

Как часто случается шатдаун?Это совсем не исключительное явление в США. В общем история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, в 2013 году, уже успели забыть: правительство не работал 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года случилсявторой шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.