Трамп заявил, что ждет демократов в Белом доме для прекращения "шатдауна"
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что рассчитывает на сотрудничество Демократической партии с целью положить конец временному прекращению работы федеральных ведомств и урегулировать ситуацию на границе США и Мексики.
Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.
Читайте также: Рекордный шатдаун в США: экономика теряет "копейки", а почти миллион людей живут "без копейки"
Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить "шатдаун" и одновременно положить конец гуманитарный кризис на границе с Мексикой. Я в Белом доме, жду вас!
– написал президент.
Трамп заметил, что "Демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!".
Говоря о ситуации с нелегальными иммигрантами, он отметил, что 23 процента заключенных в США – нелегалы, а в штате Техас в период с 2011 по 2018 годы "нелегальные чужаки" совершили 292 000 преступлений.
Напомним, шатдаун начался в полночь против 22 декабря 2018, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.
Нынешний "шатдаун" стал рекордным по продолжительности.
Как часто случается шатдаун?Это совсем не исключительное явление в США. В общем история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, в 2013 году, уже успели забыть: правительство не работал 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года случилсявторой шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.
Выбор редакции
-
Масштабный пожар на химзаводе в Калуше: есть ли угроза для жителей городасегодня , 01:00
-
В Калуше – масштабный пожар на заводе по производству химикатов: фото, видео (Обновлено)12 января , 23:09
-
"Я обещал безопасность американскому народу": Трамп вспомнил свое предвыборное обещание12 января , 21:49