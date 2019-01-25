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      Шатдаун у США: Трамп відновить роботу уряду на три тижні

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп готовий відновити роботу уряду на три тижні, навіть якщо той не погодиться виділити фінансів на будівництво стіни з Мексикою.

      Відповідну заяву американський гарант зробив у п'ятницю, 25 січня.

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      "Я дуже пишаюся, що маю змогу сьогодні оголосити, що ми досягли угоди про припинення шатдауну і федеральний уряд знову запрацює", – заявив Трамп. 

      Проте для завершення шатдауну за рішення мають також проголосувати у Палаті представників та Сенаті. 

      За даними джерел ABC News, короткостроковий компроміс не містить пункту про виділення коштів на "мексиканське питання". 

      Тижнем раніше Дональд Трамп запропонував Конгресу укласти угоду щодо міграції, щоб розблокувати роботу уряду. За його словами, ситуація характеризується величезними потоками наркотиків у США і великими масштабами торгівлі людьми. Тож вимога виділити 5,7 мільярда доларів на стіну на кордоні з Мексикою для Трампа досі актуальна. 

      В обмін на фінансування стіни Трамп готовий продовжити на 3 роки програму Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA. Ця програма захищає від депортації сотні тисяч молодих людей, нелегально ввезених у США батьками в дитячому віці. Таку категорію мігрантів ще називають “мрійниками” (“Dreamers”). Раніше Трамп виступав проти DACA і мав намір її скасувати. 

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      Крім цього, Трамп запропонував посилити захист нелегальних мігрантів, які перебувають у Сполучених Штатах за програмою Temporary Protected Status (TPS), яка дозволяє отримати довгострокову посвідку на проживання в США жителям низки країн, повернення до яких становитиме для них небезпеку.

      Тобто чинний очільник Білого дому готовий до будб-яких компромісів, тільки не щодо грошей на будівництво стіни з Мексикою. На яку, до речі, під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв не просити в уряду. 

      Так, третій за 2018 рік шатдаун у США плавно перескочив на 2019 рік. Почалось все 22 грудня і триває 35-й день. 

      Шатдаун – це так страшно?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      Найголовніші новини про шатдаун у сша: 
      Теги: Новини США Шатдаун Дональд Трамп Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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