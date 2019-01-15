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      Політичні ігри Трампа: як президент США може вирішити проблему на кордоні з Мексикою

      Кома 134 Читать новость на русском

      Стіна на кордоні з Мексикою, відсутність прийнятого бюджету і "шатдаун", який стартував 22-го грудня – через це все більше громадян США незадоволені діями президента. За даними CNN, 50% американців покладають вину за "шатдаун" особисто на Трампа, бо його політичні ігри стають вже зовсім не смішними.

      А почалося все із амбітної передвиборної обіцянки: "Я побудую величезну стіну вздовж південного кордону і я змушу Мексику заплатити за неї". Якщо точніше, то Трамп пообіцяв добудувати стіну, бо на кордоні вона стояла ще до його президентства.

      Читайте також: Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора

      Її звели з двох причин: перша – запобігання нелегальній міграції мексиканців до США; друга – зменшення кількості мексиканських наркотиків у Штатах.

      Чи справді потік біженців і наркотиків настільки критичний, що Трамп заговорив про зведення стіни? Так, 2017-го у США зареєстрували рекордну кількість мексиканських біженців – більше 12 мільйонів.

      Стільки мексиканських біженців були у США у 2017 році
      Стільки мексиканських біженців були у США у 2017 році

      А от щодо наркотиків, за словами Трампа, тільки за 2018 рік вони збули на території штатів більше 700 тисяч кілограмів наркотиків.

      Часто люди намагаються пробратися до нас нелегально, але ми їх зупиняємо. Ви навіть не уявляєте, наскільки вони підступні. Їх навіть тяжко назвати людьми, скоріше тварини,
      – сказав президент США Дональд Трамп.

      Побудувати стіну не так просто як здається, це надзвичайно дорого. Зараз ситуація виглядає так: кордон між США і Мексикою – це більше 3-х тисяч кілометрів. Паркан уже розтягнутий на 1300 кілометрів, залишається ще 1800 – із цієї цифри Трамп поки говорить про реалізацію 230-ти кілометрів.

      Скільки кілометрів стіни на кордоні з Мексикою вже побудовано/
      Скільки кілометрів стіни на кордоні з Мексикою вже побудовано

      Лишилося знайти 6 мільярдів доларів і частина стіни готова. Самостійно оплатити цей проект Трамп не може через американське законодавство. Йому потрібна допомога уряду, щоб ухвалити бюджет на цю стіну, але в уряді стіну вважають надто дорогою.

      Пропозиція Трампа – внесення цих 6-ти мільярдів в планування бюджету США. Оскільки демократи проти такого рішення, президент відмовився підписувати документ бюджету. Як наслідок – "шатдаун".

      Що таке "шатдаун"? Це тимчасове закриття держустанов, яке виникає через відсутність фінансування. Найбільше страждають працівники МВС, Мінфіну, внутрішньої безпеки і міністерства торгівлі – ці установи не працюють взагалі або частково. Без зарплатні і роботи залишилися 800 тисяч американців.

      Усі спроби демократів відновити роботу держустанов зазнають невдач. Трамп чітко дав зрозуміти: не буде стіни на кордоні з Мексикою – не буде і бюджету. А тим часом, "шатдаун" дедалі сильніше б'є по американських банках і малому бізнесу. Очевидно, що це несе за собою збитки.

      Ми говорили президенту, що відновлення роботи нам просто необхідне. Він відмовився. Сказав, що готовий до будь-якого "шатдауну" на місяці, а то й на роки,
      – розповів лідер демократів Чак Шумер Романенко.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Та Дональд Трамп ще має козирі в рукаві та все ще може добитися будівництва стіни. На це є 4 варіанти:

      1. Продовження "шатдауну": збитки будуть просто колосальними, але тиск на демократів таким "сумнівним способом" може зіграти йому на руку.
      2. Трамп таки піде на угоду демократів і буде шукати гроші деінде. Наприклад, підніме податки на торгівлю з Мексикою.
      3. Глава Білого дому може пустити гроші на стіну, взявши їх з бюджету, який запланували на відновлення пошкоджених територій, але демократи категорично проти такого рішення.
      4. Надзвичайний стан. Так Трамп зможе взяти гроші з Міноборони і з допомогою військових виконати свою передвиборну обіцянку.

      У мене є повне право оголосити надзвичайний стан. Юристи дали мені такі рекомендації. Я ще не зробив цього, але можу. Якщо не вийде домовитися з демократами, я, ймовірно, так і зроблю. Я б навіть сказав, що безсумнівно зроблю це,
      – наголосив президент США.

      Наслідки "шатдауну" добре помітні. Наприклад, Сенат США не зміг ухвалити санкції проти Сирії. Через те, що демократи пообіцяли блокувати все, що не пов'язане із законопроектами, які спрямовані на відновлення роботи уряду. Веб-сторінки американських посольств перестали оновлюватися, а програми допомоги малозабезпеченим сім'ям, науковим проектам та іншим країнам не працюватимуть до повного відновлення уряду.

      Теги: Новини політики Гроші Кома Дональд Трамп Новини США Мексика біженці
      Джерело: 24 канал
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