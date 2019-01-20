Трамп висунув нові пропозиції з метою припинити "шатдаун"

Очільник Білого дому Дональд Трамп запропонував Конгресу укласти угоду щодо міграції, щоб розблокувати роботу уряду.

Про це Трамп заявив під час виступу у Білому домі, повідомляє Fox News.

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При цьому він, як і раніше, виступив з вимогою виділення 5,7 мільярдів доларів на стіну на кордоні з Мексикою.

Упродовж останніх тижнів ми зустрілися з великою кількістю законодавців від Демократичної партії, щоб послухати їхні ідеї та пропозиції,

– розповів Дональд Трамп.

Він вкотре заявив, що на південному кордоні гуманітарна і безпекова криза, "яка вимагає негайних дій".

За його словами, ситуація характеризується величезними потоками наркотиків у США і великими масштабами торгівлі людьми.

В обмін на фінансування стіни Трамп готовий продовжити на 3 роки програму Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA. Ця програма захищає від депортації сотні тисяч молодих людей, нелегально ввезених у США батьками в дитячому віці. Таку категорію мігрантів ще називають “мрійниками” (“Dreamers”). Раніше Трамп виступав проти DACA і мав намір її скасувати. Зазначається, що наразі програма захищає близько 700 тисяч осіб.

Крім цього, Трамп запропонував посилити захист нелегальних мігрантів, які перебувають у Сполучених Штатах за програмою Temporary Protected Status (TPS), яка дозволяє отримати довгострокову посвідку на проживання в США жителям низки країн, повернення до яких становитиме для них небезпеку.

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Глава Білого дому заявив, що погоджується з пропозицями демократів посилити безпеку на кордоні на інших напрямах.

Зокрема, він запропонував виділити 800 мільйонів доларів на невідкладну гуманітарну допомогу мігрантам, стільки ж – на покращення технології з виявлення наркотиків.

Трамп також заявив про необхідність направити на кордон з Мексикою ще 2 750 прикордонників і правоохоронців та залучити 75 нових суддівських команд, щоб пришвидшити проце розгляду запитів на отримання притулку в США.

Ще до виступу Трампа в американських ЗМІ з’явилися деталі його пропозиції. Демократи, які виступають проти будівництва стіни, заявили, що не підуть на цю угоду.

За словами Трампа, його пропозицію внесуть на розгляд Сенату вже на цьому тижні.

Відео виступу Дональда Трампа:

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Нагадаємо, шатдаун розпочався опівночі проти 22 грудня 2018 року, у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.

Як часто трапляється шатдаун?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.