Трамп выдвинул новые предложения с целью прекратить "шатдаун"

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил Конгрессу заключить соглашение о миграции, чтобы разблокировать работу правительства.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме, сообщает Fox News.

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При этом он, как и раньше, выступил с требованием выделения 5,7 миллиардов долларов на стену на границе с Мексикой.

На протяжении последних недель мы встретились с большим количеством законодателей от Демократической партии, чтобы послушать их идеи и предложения,

– рассказал Дональд Трамп.

Он в очередной раз заявил, что на южной границе гуманитарный и безопасностый кризис, "который требует немедленных действий".

По его словам, ситуация характеризуется огромными потоками наркотиков в США и большими масштабами торговли людьми.

В обмен на финансирование стены Трамп готов продлить на 3 года программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA. Эта программа защищает от депортации сотни тысяч молодых людей, нелегально ввезенных в США родителями в детском возрасте. Такую категорию мигрантов еще называют "мечтателями" ("Dreamers"). Ранее Трамп выступал против DACA и намеревался ее отменить. Отмечается, что в настоящее время программа защищает около 700 тысяч человек.

Кроме этого, Трамп предложил усилить защиту нелегальных мигрантов, находящихся в Соединенных Штатах по программе Temporary Protected Status (TPS), которая позволяет получить долгосрочный вид на жительство в США жителям ряда стран, возвращение в которые составит для них опасность.

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Глава Белого дома заявил, что согласен с предложениями демократов усилить безопасность на границе на других направлениях.

В частности, он предложил выделить 800 миллионов долларов в неотложную гуманитарную помощь мигрантам, столько же – на улучшение технологии по выявлению наркотиков.

Трамп также заявил о необходимости направить на границу с Мексикой еще 2750 пограничников и правоохранителей и привлечь 75 новых судейских команд, чтобы ускорить процесс рассмотрения запросов на получение убежища в США.

Еще до выступления Трампа в американских СМИ появились детали его предложения. Демократы, выступающие против строительства стены, заявили, что не пойдут на это соглашение.

По словам Трампа, его предложение внесут на рассмотрение Сената уже на этой неделе.

Видео выступления Дональда Трампа:

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Напомним, шатдаун начался в полночь против 22 декабря 2018 года, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.

Как часто случается шатдаун?

Это совсем не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года произошел второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.