Шатдаун в США: Трамп возобновит работу правительства на три недели

Президент США Дональд Трамп готов возобновить работу правительства на три недели, даже если то не согласится выделить деньги на строительство стены с Мексикой.

Соответствующее заявление американский гарант сделал в пятницу, 25 января.

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"Я очень горжусь, что имею возможность сегодня объявить, что мы достигли соглашения о прекращении шатдауна, и федеральное правительство снова заработает", – заявил Трамп.

Однако для завершения шатдауна за решение должны также проголосовать в Палате представителей и Сенате.

По данным источников ABC News, краткосрочный компромисс не содержит пункта о выделении средств на "мексиканский вопрос".

Неделей ранее Дональд Трамп предложил Конгрессу заключить соглашение по миграции, чтобы разблокировать работу правительства. По его словам, ситуация характеризуется огромными потоками наркотиков в США и большими масштабами торговли людьми. Поэтому требование выделить 5,7 миллиарда долларов на стену на границе с Мексикой для Трампа до сих пор актуально.

В обмен на финансирование стены Трамп готов продлить на 3 года программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA. Эта программа защищает от депортации сотни тысяч молодых людей, нелегально ввезенных в США родителями в детском возрасте. Такую категорию мигрантов еще называют "мечтателями" ("Dreamers"). Ранее Трамп выступал против DACA и намеревался ее отменить.

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Кроме этого, Трамп предложил усилить защиту нелегальных мигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах по программе Temporary Protected Status (TPS), которая позволяет получить долгосрочный вид на жительство в США жителям ряда стран, возвращение в которые будет представлять для них опасность.

То есть действующий глава Белого дома готов к любым компромиссам, только не в отношении денег на строительство стены с Мексикой. На которую, кстати, во время своей предвыборной кампании обещал не просить у правительства.

Так, третий за 2018 год шатдаун в США плавно перескочил на 2019 год. Началось все 22 декабря и длится 35-й день.

Шатдаун – это так страшно?

Это совсем не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. И вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.