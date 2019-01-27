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      Скільки Вашингтону коштував "шатдаун": експерти приголомшили цифрою

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      Скільки Вашингтону коштував "шатдаун"
      Скільки Вашингтону коштував "шатдаун" / Фото з відкритих джерел

      У США фінансові експерти вже встигли оцінити збитки від вимушеного припинення роботи уряду – "шатдаунт" влетів у копієчку. Економіка США втратила щонайменше 6 мільярдів доларів.

      Про це повідомляє ABC News із посиланням на дані рейтингової агенція S&P.

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      24 канал писав, що президент США Дональд Трамп заявив про відновлення роботи уряду на три тижні – до 15 лютого, навіть якщо той не погодиться виділити фінансів на будівництво стіни з Мексикою. А тим часом експерти підрахували суму збитків від припинення роботи уряду.

      У фінансовому рейтинговому агентстві анонсують, що становище економіки країни після «шатдауна» буде гіршим, ніж анонсували раніше.

      Рейтингова агенція S&P Global Ratings повідомляє, що в результаті припинення роботи уряду США економіка країни втратила шість мільярдів доларів.

      Тут як прямі витрати, що пояснюються втратою продуктивності працівників, так і непрямі – через втрати в економічній діяльності підприємств через закриття. Вонипосилювались із кожним тижнем, поки уряд залишався закритим,
      – повідомили експерти.

      В агентстві зазначають, що угода про відновлення роботи уряду призведе до позитивних рухів на ринках.

      Тижнем раніше Дональд Трамп запропонував Конгресу укласти угоду щодо міграції, щоб розблокувати роботу уряду. За його словами, ситуація характеризується величезними потоками наркотиків у США і великими масштабами торгівлі людьми. Тож вимога виділити 5,7 мільярда доларів на стіну на кордоні з Мексикою для Трампа досі актуальна.

      Таким чином збитки від заблокованої роботи уряду вже перевищили суму, яку Трамп закликав виділити для будівництва стіни.

      Шатдаун – вперше для США?Ні. Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      НАЙГОЛОВНІШІ НОВИНИ ПРО ШАТДАУН У США:
      Теги: Новини США Гроші Шатдаун Дональд Трамп Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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