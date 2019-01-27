Сколько Вашингтону стоил "шатдаун": эксперты ошарашили цифрой

В США финансовые эксперты уже успели оценить убытки от вынужденного прекращения работы правительства – "шатдаун" влетел в копеечку. Экономика США потеряла не менее 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные рейтингового агентство S&P.

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24 канал писал, что президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении работы правительства на три недели – до 15 февраля, даже если тот не согласится выделить деньги на строительство стены с Мексикой. А тем временем эксперты подсчитали сумму убытков от прекращения работы правительства.

В финансовом рейтинговом агентстве анонсируют, что положение экономики страны после "шатдауна" будет хуже, чем анонсировали ранее.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщает, что в результате прекращения работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов.

Здесь как прямые расходы, которые объясняются потерей производительности работников, так и косвенные – через потери в экономической деятельности предприятий из-за закрытия. Они усиливались с каждой неделей, пока правительство оставалось закрытым,

– сообщили эксперты.

В агентстве отмечают, что соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным движениям на рынках.

Неделей ранее Дональд Трамп предложил Конгрессу заключить соглашение по миграции, чтобы разблокировать работу правительства. По его словам, ситуация характеризуется огромными потоками наркотиков в США и большими масштабами торговли людьми. Поэтому требование выделить 5,7 миллиарда долларов на стену на границе с Мексикой для Трампа до сих пор актуально.

Таким образом убытки от заблокированной работы правительства уже превысили сумму, которую Трамп призвал выделить для строительства стены.

Шатдаун – впервые для США?Нет. Это совсем не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаев. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. И вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. Поэтому федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.