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      Сколько Вашингтону стоил "шатдаун": эксперты ошарашили цифрой

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      Сколько Вашингтону стоил "шатдаун"
      Сколько Вашингтону стоил "шатдаун" / Фото из открытых источников

      В США финансовые эксперты уже успели оценить убытки от вынужденного прекращения работы правительства – "шатдаун" влетел в копеечку. Экономика США потеряла не менее 6 миллиардов долларов.

      Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные рейтингового агентство S&P.

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      24 канал писал, что президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении работы правительства на три недели – до 15 февраля, даже если тот не согласится выделить деньги на строительство стены с Мексикой. А тем временем эксперты подсчитали сумму убытков от прекращения работы правительства.

      В финансовом рейтинговом агентстве анонсируют, что положение экономики страны после "шатдауна" будет хуже, чем анонсировали ранее.

      Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщает, что в результате прекращения работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов.

      Здесь как прямые расходы, которые объясняются потерей производительности работников, так и косвенные – через потери в экономической деятельности предприятий из-за закрытия. Они усиливались с каждой неделей, пока правительство оставалось закрытым,
      – сообщили эксперты.

      В агентстве отмечают, что соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным движениям на рынках.

      Неделей ранее Дональд Трамп предложил Конгрессу заключить соглашение по миграции, чтобы разблокировать работу правительства. По его словам, ситуация характеризуется огромными потоками наркотиков в США и большими масштабами торговли людьми. Поэтому требование выделить 5,7 миллиарда долларов на стену на границе с Мексикой для Трампа до сих пор актуально.

      Таким образом убытки от заблокированной работы правительства уже превысили сумму, которую Трамп призвал выделить для строительства стены.

      Шатдаун – впервые для США?Нет. Это совсем не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаев. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. И вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. Поэтому федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.

      самые главные новости о шатдауне в сша:
       
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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Деньги Новости США Шатдаун
      Источник: 24 Канал
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