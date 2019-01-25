Из-за "шатдауна" аэропорт Нью-Йорка остановил работу

Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временном закрытии международного аэропорта "Ла-Гуардия", который расположен в Нью-Йорке.

Закрыли международный аэропорт из-за нехватки сотрудников, пишет CNBC.

Смотрите также: Голос Америки:" Шатдаун " в США – американцы помогают служащим, оставшимся без зарплат

В управлении сообщили, что нехватка работников аэропорта связана с частичным прекращением работы правительства США.

Также в ведомстве добавили, что в пятницу, 25 января, часть рейсов из вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана и из международных аэропортов Ньюарка и Филадельфии задерживаются примерно на час.

Очередной "шатдаун" начался в США 22 декабря 2018 года. В этот день в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения. Американское правительство не пришло к согласию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, на которую президент Дональд Трамп требует выделить 5,7 миллиардов долларов.

Что такое "шатдаун"?

Шатдаун – это временное прекращение работы части госучреждений в США. В случае "шатдауна" перестают работать примерно четверть федеральных учреждений, а также департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции, национальные парки.



В США шатдаун случался 17 раз. При каденции Трампа частичное прекращение работы правительства США произошло трижды. Первый раз – в январе 2018 года, когда Конгресс США не смог принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. А уже в феврале 2018 произошел второй шатдаун – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет. Третий шатдаун в Соединенных Штатах Америки продолжается по сей день. В истории правительства США это самое длинное приостановление работы правительства, которое уже длится 35 дней.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСЛЕДНЕМ ШАТДАУНЕ В США: