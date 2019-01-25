21:30
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Из-за "шатдауна" аэропорт Нью-Йорка остановил работу

      19 Читати новину українською
      Международный аэропорт Нью-Йорка приостановил свою работу
      Международный аэропорт Нью-Йорка приостановил свою работу / Фото из открытых источников

      Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временном закрытии международного аэропорта "Ла-Гуардия", который расположен в Нью-Йорке.

      Закрыли международный аэропорт из-за нехватки сотрудников, пишет CNBC.

      Смотрите также: Голос Америки:" Шатдаун " в США – американцы помогают служащим, оставшимся без зарплат

      В управлении сообщили, что нехватка работников аэропорта связана с частичным прекращением работы правительства США.

      Также в ведомстве добавили, что в пятницу, 25 января, часть рейсов из вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана и из международных аэропортов Ньюарка и Филадельфии задерживаются примерно на час.

      Очередной "шатдаун" начался в США 22 декабря 2018 года. В этот день в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения. Американское правительство не пришло к согласию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, на которую президент Дональд Трамп требует выделить 5,7 миллиардов долларов.

      Что такое "шатдаун"?
      Шатдаун – это временное прекращение работы части госучреждений в США. В случае "шатдауна" перестают работать примерно четверть федеральных учреждений, а также департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции, национальные парки.

      В США шатдаун случался 17 раз. При каденции Трампа частичное прекращение работы правительства США произошло трижды. Первый раз – в январе 2018 года, когда Конгресс США не смог принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. А уже в феврале 2018 произошел второй шатдаун – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет. Третий шатдаун в Соединенных Штатах Америки продолжается по сей день. В истории правительства США это самое длинное приостановление работы правительства, которое уже длится 35 дней.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСЛЕДНЕМ ШАТДАУНЕ В США:

      Теги: Новости США Шатдаун авиация
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      сегодня , 21:16 Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      Світлана Попова 10
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      сегодня , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 1078
      Зеленскому – 41: какими заявлениями отмечался политик и лидер "Квартала 95"
      сегодня , 20:30 Зеленскому – 41: какими заявлениями отмечался политик и лидер "Квартала 95"
      Андрій Шляхтін 135
      Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
      сегодня , 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
      Наталя Боднар 97
      Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке
      сегодня , 19:32 Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке
      149
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      Отменит демократию, захватит Беларусь, Эстонию, Казахстан, – Яковина о поведении Путина в 2019
       8 января , 21:44
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук