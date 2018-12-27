"Шатдаун" в США: чи матиме ультиматум Трампа вплив на економіку країни

У Сполучених Штатах Америки діє вже традиційний для країни "шатдаун". Безпрецедентне для будь-якої іншої країни світу явище відбувається в державі вже дев'ятнадцятий раз: уряд та низка державних установ не працюють від 22 грудня.

Припинення роботи частини держустанов в США розпочалося після того, як американські законодавці не дійшли згоди щодо бюджету.

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Дональд Трамп пообіцяв країні, що цей процес затягнеться, якщо демократи не підтримають фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Її спорудження – передвиборча обіцянка президента, на яку потрібно витратити майже шість мільярдів доларів. Проте, демократи з цим не погоджуються.

Не можу сказати вам, коли уряд відновить свою роботу. Я лише можу сказати, що це не відбудеться, доки ми не матимемо стіни або огорожі, як би вони це не називали. Це бар'єр від людей, які потрапляють до нашого товариства, до нашої країни,

– заявив президент США.

Міграційна криза в США суттєво посилилася, як тільки Трамп прийшов до влади. Політика "нульової терпимості" викликала обурення в Америці та всьому світі. В її основі лежить рішення притягувати до відповідальності всіх, хто намагається перетнути кордон США з Мексикою: попри те, що іммігранти приносять економіці США великий прибуток.



Чимало біженців намагаються перетнути кордон США з Мексикою

Для фінансування будівництва стіни за міграційним законом потрібен дозвіл уряду. Ситуація для Трампа ускладнюється й тим, що після Нового року демократи отримають більшість в нижній палаті Конгресу. В такому випадку голосування за дорогий проект будівництва стіни буде неможливим.

Обидві сторони готові наполягати на своїх пріоритетах – навіть, якщо через це не працює уряд. Це дуже розділена країна. Демократи та республіканці мають обмежену кількість питань, у вирішенні яких вони погоджуються один з одним. Прикордонна стіна була головною обіцянкою Трампа під час кампанії у 2016 році. Я думаю, йому навіть подобається протистояти комусь. Йому подобається, коли хтось скаржиться,

– прокоментував Лестер Мансон, аналітик із зовнішньої політики та нацбезпеки.

Відповідь на питання, чому ж люди так сильно прагнуть потрапити до Сполучених Штатів, проста: країни Центральної Америки належать до найбідніших у світі, тоді як США – одна з найбагатших держав з найбільшою у світі економікою.

За даними Світового банку, понад 60 % населення Гондурасу живе за межею бідності. Одна людина з п'яти живе в злиднях, маючи змогу витратити всього лише два долари в день. У Мексиці та Сальвадорі ситуація не надто краща.



Під час "шатдауну" припиняють свою роботу й національні парки країни

Майже мільйон американських держслужбовців будуть змушені залишатися вдома або працювати без зарплати, доки триватиме "шатдаун". Припинення фінансування федеральних структур у передноворічний період та Різдво призвело до хаосу, який доповнився різким падінням фондових ринків.

Нафта впала до чергового антирекорду – її вартість менша, ніж 48 доларів. Такі процеси тимчасового зупинення урядової роботи в США до 2018 року відбувалися сімнадцять разів. Тривали вони зазвичай приблизно три тижні.

До слова, це вже не перший "шатдаун" у США за 2018 рік. Зокрема, наприкінці січня усі федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування, оскільки Конгрес не ухвалив бюджет. Крім того, на початку лютого історія повторилась – Конгрес знову не зумів ухвалити вчасно бюджет, і усі федеральні установи знову припинили свою роботу.