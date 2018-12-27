"Шатдаун" в США: будет ли ультиматум Трампа иметь влияние на экономику страны

В Соединенных Штатах Америки действует уже традиционный для страны "шатдаун". Беспрецедентное для любой другой страны мира явление происходит в государстве уже в девятнадцатый раз: правительство и ряд государственных учреждений не работают от 22 декабря.

Прекращение работы части госучреждений в США началось после того, как американские законодатели не пришли к согласию по бюджету.

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Дональд Трамп пообещал стране, что этот процесс затянется, если демократы не поддержат финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Ее сооружение – предвыборное обещание президента, на которое нужно потратить почти шесть миллиардов долларов. Тем не менее, демократы с этим не соглашаются.

Не могу сказать вам, когда правительство возобновит свою работу. Я только могу сказать, что это не произойдет, пока у нас не будут стены или ограждения, как бы они это ни называли. Это барьер от людей, которые попадают в наше общество, в нашу страну,

– заявил президент США.

Миграционный кризис в США существенно усилился, как только Трамп пришел к власти. Политика "нулевой терпимости" вызвала негодование в Америке и всем мире. В ее основе лежит решение привлекать к ответственности всех, кто пытается пересечь границу США с Мексикой, несмотря на то, что иммигранты приносят экономике США большую прибыль.



Немало беженцев пытаются пересечь границу США с Мексикой

Для финансирования строительства стены по миграционному закону требуется разрешение правительства. Ситуация для Трампа осложняется и тем, что после Нового года демократы получат большинство в нижней палате Конгресса. В таком случае голосование за дорогой проект строительства стены будет невозможным.

Обе стороны готовы настаивать на своих приоритетах – даже, если из-за этого не работает правительство. Это очень разделенная страна. Демократы и республиканцы имеют ограниченное количество вопросов, в решении которых они соглашаются друг с другом. Пограничная стена была главным обещанием Трампа во время кампании в 2016 году. Я думаю, ему даже нравится противостоять кому-то. Ему нравится, когда кто-то жалуется,

– прокомментировал Лестер Мансон, аналитик по внешней политике и нацбезопасности.

Ответ на вопрос, почему же люди так сильно стремятся попасть в Соединенные Штаты, прост: страны Центральной Америки принадлежат к беднейшим в мире, тогда как США – одно из богатейших государств с крупнейшей в мире экономикой.

По данным Всемирного банка, более 60 % населения Гондураса живет за чертой бедности. Один человек из пяти живет в нищете, имея возможность потратить всего лишь два доллара в день. В Мексике и Сальвадоре ситуация не сильно лучше.



Во время "шатдауна" прекращают свою работу и национальные парки страны

Почти миллион американских госслужащих будут вынуждены оставаться дома или работать без зарплаты, пока будет продолжаться "шатдаун". Прекращение финансирования федеральных структур в предновогодний период и Рождество привело к хаосу, который дополнился резким падением фондовых рынков.

Нефть упала до очередного антирекорда – ее стоимость меньше, чем 48 долларов. Такие процессы временной остановки правительственной работы в США до 2018 года происходили семнадцать раз. Длились они обычно примерно три недели.

К слову, это уже не первый "шатдаун" в США за 2018 год. В частности, в конце января все федеральные ведомства страны частично приостановили работу из-за отсутствия финансирования, поскольку Конгресс не принял бюджет. Кроме того, в начале февраля история повторилась – Конгресс снова не сумел принять вовремя бюджет, и все федеральные учреждения вновь прекратили свою работу.