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      Через "шатдаун" аеропорт Нью-Йорка зупинив роботу

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      Міжнародний аеропорт Нью-Йорка призупинив свою роботу
      Міжнародний аеропорт Нью-Йорка призупинив свою роботу / Фото з відкритих джерел

      Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про тимчасове закриття міжнародного аеропорту "Ла-Гуардія", який розташований у Нью-Йорку.

      Закрили міжнародний аеропорт через брак співробітників, пише CNBC

      Дивіться також: Голос Америки: "Шатдаун" у США – американці допомагають службовцям, які залишилися без зарплат

      В управлінні повідомили, що нестача працівників аеропорту пов'язана з частковим припиненням роботи уряду США. 

      Також у відомстві додали, що у п'ятницю, 25 січня, частина рейсів з вашингтонського аеропорту імені Рональда Рейгана та з міжнародних аеропортів Ньюарка і Філадельфії затримуються приблизно на годину. 

      Черговий "шатдаун" розпочався у США 22 грудня 2018 року. Цього дня у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи. Американський уряд не дійшов згоди щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на яку президент Дональд Трамп вимагає виділити 5,7 мільярдів доларів.

      Що таке "шатдаун"?Шатдаун – це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. У випадку "шатдауну" перестають працювати приблизно чверть федеральних установ, а також департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції, національні парки.

      У США шатдаун траплявся 17 разів. За каденції Трампа часткове припинення роботи уряду США відбулося тричі. Вперше – у січні 2018 року, коли Конгрес США не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. А вже у лютому 2018 стався другий шатдаун – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет. Третій шатдаун у Сполучених Штатах Америки продовжується донині. В історії уряду США це найдовше призупинення роботи уряду, яке вже триває 35 днів. 

      ЩО ВІДОМО ПРО ОСТАННІЙ ШАТДАУН У США:
      Теги: Шатдаун Новини США авіація
      Джерело: 24 Канал
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