Голос Америки: "Шатдаун" у США – американці допомагають службовцям, які залишилися без зарплат

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США 800 тисяч держслужбовців вже 34 день не отримують зарплату через "шатдаун". Тому багато кафе, барів та салонів краси пропонують їм безкоштовні обіди, каву та решту послуг. В Лос-Анджелесі, наприклад, їм тепер роздають продукти, як малозабезпеченим.

Також у випуску: Сенат США проголосував за два проекти бюджету, щоб відновити роботу уряду. Янукович, Манафорт та Коен – як фігуранти гучних справ пов’язані з Росією.