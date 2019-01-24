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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Голос Америки: "Шатдаун" у США – американці допомагають службовцям, які залишилися без зарплат

      Голос Америки 77 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США 800 тисяч держслужбовців вже 34 день не отримують зарплату через "шатдаун". Тому багато кафе, барів та салонів краси пропонують їм безкоштовні обіди, каву та решту послуг. В Лос-Анджелесі, наприклад, їм тепер роздають продукти, як малозабезпеченим.

      Також у випуску:

      Сенат США проголосував за два проекти бюджету, щоб відновити роботу уряду.

      Янукович, Манафорт та Коен – як фігуранти гучних справ пов’язані з Росією.

       

      Теги: Голос Америки Шатдаун Новини США
      Джерело: 24 канал
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