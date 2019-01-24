Голос Америки: "Шатдаун" у США – американці допомагають службовцям, які залишилися без зарплат
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США 800 тисяч держслужбовців вже 34 день не отримують зарплату через "шатдаун". Тому багато кафе, барів та салонів краси пропонують їм безкоштовні обіди, каву та решту послуг. В Лос-Анджелесі, наприклад, їм тепер роздають продукти, як малозабезпеченим.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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