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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Голос Америки:" Шатдаун " в США – американцы помогают служащим, оставшимся без зарплат

      Голос Америки 10 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США 800 тысяч госслужащих уже 34 день не получают зарплату из-за "шатдауна". Поэтому многие кафе, бары и салоны красоты предлагают им бесплатные обеды, кофе и остальные услуги. В Лос-Анджелесе, например, им теперь раздают продукты, как малообеспеченным.

      Также в выпуске:

      Сенат США проголосовал за два проекта бюджета, чтобы возобновить работу правительства.

      Янукович, Манафорт и Коэн – как фигуранты громких дел связаны с Россией.

       

      Теги: Новости США Шатдаун Голос Америки
      Источник: 24 канал
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