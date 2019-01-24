Голос Америки:" Шатдаун " в США – американцы помогают служащим, оставшимся без зарплат
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США 800 тысяч госслужащих уже 34 день не получают зарплату из-за "шатдауна". Поэтому многие кафе, бары и салоны красоты предлагают им бесплатные обеды, кофе и остальные услуги. В Лос-Анджелесе, например, им теперь раздают продукты, как малообеспеченным.
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Источник: 24 канал
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