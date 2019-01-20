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      Демократи відхилили пропозиції Трампа щодо припинення "шатдауну"

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      Ненсі Пелосі
      Ненсі Пелосі / ukrainian.voanews.com

      Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що пропозиції Дональда Трампа щодо припинення "шатдауну" є повторенням раніше відкинутих ініціатив, кожна з яких є неприйнятною.

      Про це повідомило видання The Guardian.

      Читайте також: Політичні ігри Трампа: як президент США може вирішити проблему на кордоні з Мексикою

      Пелосі розповіла: демократи сподівалися на те, що президент нарешті захоче відновити роботу уряду й приступити до необхідної дискусії задля захисту кордону.

      У зверненні президента не було жодного співчуття до федеральних службовців, які зіткнулися з невизначеністю через хаос, викликаний "шатдауном" Трампа,
      – наголосила вона.

      Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер зазначив у своєму Twitter-акаунті, що Трамп продовжує пропонувати односторонні й неефективні рішення.

      Що таке "шатдаун" і як часто він трапляється?Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів й геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп запропонував Конгресу укласти угоду щодо міграції, щоб розблокувати роботу уряду. При цьому він, як і раніше, виступив з вимогою виділення майже 6 мільярдів доларів на стіну на кордоні з Мексикою.

      Теги: Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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