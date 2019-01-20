Демократы отклонили предложения Трампа о прекращении "шатдауна"

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что предложения Дональда Трампа о прекращении "шатдауна" являются повторением ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых является неприемлемой.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Пелоси рассказала: демократы надеялись на то, что президент наконец захочет возобновить работу правительства и приступить к необходимой дискуссии ради защиты границы.

В обращении президента не было никакого сочувствия к федеральным служащим, которые столкнулись с неопределенностью из-за хаоса, вызванного "шатдауном" Трампа,

– подчеркнула она.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер отметил в своем Twitter-аккаунте, что Трамп продолжает предлагать односторонние и неэффективные решения.

Unfortunately, @realDonaldTrump keeps putting forward one-sided and ineffective remedies.



There’s only way out: open up the government, Mr. President, and then Democrats and Republicans can have a civil discussion and come up with bipartisan solutions. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 19 січня 2019 р.

Что такое "шатдаун" и как часто он случается?Это временная частичная остановка работы государственных органов и вовсе не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. И вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп предложил Конгрессу заключить соглашение относительно миграции, чтобы разблокировать работу правительства. При этом он по-прежнему выступил с требованием выделения почти 6 миллиардов долларов на стену на границе с Мексикой.