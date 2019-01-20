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      Демократы отклонили предложения Трампа о прекращении "шатдауна"

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      Нэнси Пелоси
      Нэнси Пелоси / ukrainian.voanews.com

      Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что предложения Дональда Трампа о прекращении "шатдауна" являются повторением ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых является неприемлемой.

      Об этом сообщило издание The Guardian.

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      Пелоси рассказала: демократы надеялись на то, что президент наконец захочет возобновить работу правительства и приступить к необходимой дискуссии ради защиты границы.

      В обращении президента не было никакого сочувствия к федеральным служащим, которые столкнулись с неопределенностью из-за хаоса, вызванного "шатдауном" Трампа,
      – подчеркнула она.

      Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер отметил в своем Twitter-аккаунте, что Трамп продолжает предлагать односторонние и неэффективные решения.

      Что такое "шатдаун" и как часто он случается?Это временная частичная остановка работы государственных органов и вовсе не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. И вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.

      Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп предложил Конгрессу заключить соглашение относительно миграции, чтобы разблокировать работу правительства. При этом он по-прежнему выступил с требованием выделения почти 6 миллиардов долларов на стену на границе с Мексикой.

      Теги: Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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