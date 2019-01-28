Трамп не исключил возможности очередного "шатдауна" федерального правительства США

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности нового режима приостановки работы федерального правительства, если Конгресс через три недели не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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24 канал писал, что президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении работы правительства на три недели – до 15 февраля, даже если тот не согласится выделить финансов на строительство стены с Мексикой. Деятельность правительства США была приостановлена ​​из-за бюджетного кризиса на рекордные для страны 35 дней.

Отвечая на вопрос, не исключает ли Трамп очередного "шатдауна" правительства, он заявил, что такое развитие событий "безусловно является одним из вариантов". Президент также выразил сомнение в том, что Конгресс в результате сможет предложить любое жизнеспособное соглашение о выделении денег на строительство барьера, которое он смог бы принять.

Отвечая на вопрос, примет ли он соглашение, которое не будет содержать выделения 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, Трамп сказал, что сомневаются в этом.

Он также отверг возможность того, что пойдет на уступки перед демократами и согласится на отказ от ассигнований на строительство пограничного барьера, если законодатели в обмен предложат принять законопроект, предоставляющий гражданство тем нелегальным иммигрантам, которые попали на территорию США еще детьми.

Это отдельный вопрос, и он должен обсуждаться отдельно,

– отметил Трамп.

Шатдаун – это так страшно?Это совсем не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. И вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории странызакрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.