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      Встреча Трампа и Путина на G20: известно о новых деталях разговора

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      Дональд Трамп и Владимир Путин
      Дональд Трамп и Владимир Путин / gettyimages

      Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин в 2018 году на саммите G20 в Буэнос-Айресе общались без переводчика с американской стороны.

      По информации источников издания Financial Times, глава Белого дома Дональд Трамп на саммите G20 в ноябре общался с президентом России Владимиром Путиным без переводчика или лица, которое могло делать заметки во время диалога.

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      Неформальная частная беседа президентов состоялась в театре Колон, когда гости мероприятия стали расходиться. В беседе участвовали Трамп, его жена Мелания, Путин и его переводчик.

      С американской стороны не было ни переводчика, ни помощника президента, который мог бы документировать беседу.

      Помощники Трампа охарактеризовали встречу с Путиным как один из нескольких "неформальных" разговоров, которые он имел в тот вечер, хотя в докладах людей, которые знали об этом разговоре, отмечалось, что разговор был длиннее и содержательнее, чем сообщал тогда Белый дом,
      – пишет издание.

      Еще один собеседник газеты из России сообщил, что президенты около 15 минут обсуждали внешнеполитические вопросы, в том числе конфликт с Украиной в Азовском море и войну в Сирии.

      Трамп Путін G20 Росія США
      Неофициальная встреча Трампа и Путина на саммите G20 состоялась

      В Госдепартаменте США и Белом доме отказались прокомментировать изданию эту информацию.

      Сначала на саммите G20, который проходил 30 ноября – 1 декабря, между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине все же состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз отрицали, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в каком формате – ни полноформатно, ни "на ногах". 1 декабря все же подтвердилась информация о встрече лидеров двух стран.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США G20 Владимир Путин Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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