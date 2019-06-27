Стала відомою дата зустрічі Путіна і Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін зустрінуться в Осаці у п'ятницю, 28 червня. Зустріч відбудеться о 14:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом). Інші подробиці переговорів поки не розголошуються.

Про це повідомив телеканал CNBC з посиланням на Білий дім. Зауважимо, що зустріч лідерів обох країн пройде на полях саміту G20.

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Раніше Трамп розповів про свої очікування від зустрічі з Володимиром Путіним.

У мене буде хороша розмова, але те, що я скажу – не ваша справа,

– заявив він журналістам перед вильотом до Японії.

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J — Aaron Rupar (@atrupar) 26 червня 2019 р.

До цього американський лідер заявляв про плани обговорити з Путіним російське втручання в президентські вибори у США в 2020 році. Глави держав також обговорюватимуть стан двосторонніх справ, політичну стабільність, а також Сирію, Афганістан, Венесуелу та Іран. Поговорять політики і про ситуацію в Україні.

Зазначимо, глава МЗС Павло Клімкін сказав, що під час цієї зустрічі американський та російський президенти обговорять також питання звільнення полонених українських моряків .

Велика двадцятка, або G-20 – є групою міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та дві третини населення світу.

Коли ще зустрічалися Путін і Трамп?

Вони провели "неформальну" розмову у межах саміту "великої двадцятки" 1 грудня. Президенти СШа та Росії планували повноформатну зустріч, але через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував.

Перед цим американський лідер зустрівся із Путіним 16 липня у Гельсінкі . На усіх цих зустрічах Дональд Трамп підтверджував однозначну позицію Вашингтону щодо України – США засуджують Росію та ніколи не визнають окупацію українських територій.