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      Путін під час розмови з Трампом назвав війну на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом

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      Путін під час розмови з Трампом назвав війну на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом
      Путін під час розмови з Трампом назвав війну на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Венесуелу, КНДР та Україну. Зокрема, війну на Донбасі Путін знову назвав "внутрішньоукраїнським конфліктом".

      Про їх розмову повідомила прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс під час брифінгу для журналістів, передає "ВВС Україна". Згодом інформацію підтвердив і сам президент США у Twitter.

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      "Мав довгу та гарну розмову з президентом Росії Путіним. Як я завжди казав, задовго до того, як почалося Полювання на відьом, гарні відносини з Росією, Китаєм та усіма – це добре, а не погано", – написав Трамп.

      Сара Сандерс наголосила, що бесіда пройшла "в позитивному ключі", а Трамп та Путін, окрім теми Венесуели, КНДР та України, обговорили ще й торгівлю і зростання її обсягів між країнами. 

      Україна

      Лідери не оминули і питання України в контексті недавніх президентських виборів. Володимир Путін закцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки по реалізації мінських домовленостей, які мають ключове значення для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту.

      Речниця Білого дому лише коротко зазначила, що Трамп говорив з президентом РФ про ситуацію в Україні

      Венесуела

      Звичайно, основною темою розмови двох президентів стала допомога народу Венесуели, де нещодавно загострилася ситуація на тлі антиурядових протестів.

      За словами Сандерс, Трамп наголосив на необхідності мирної передачі влади в Венесуелі. 

      В ході всього дзвінка президент концентрував увагу в основному на наданні допомоги народу Венесуели, на тому, щоб ясно сигналізувати, що США підтримують народ Венесуели, а також на важливості забезпечення венесуельцям доступу до продовольства, води і медикаментів. Президент (Трамп, – 24 канал) кілька разів висловив цю думку в ході бесіди,
      – сказала прес-секретар Білого дому.

      У прес-службі Кремля повідомили, що президент Росії застеріг, що "зовнішнє втручання" і спроби силової зміни влади в Каракасі "підривають перспективи політичного врегулювання кризи".

      КНДР

      Частина розмови була присвячена і Північній Кореї. Як розповіла речниця Білого дому, обоє лідерів підтвердили свою відданість зусиллям щодо ядерного роззброєння.

      "Президент США наголосив про важливість посилення тиску на Північну Корею з боку Росії, спрямованого на денуклеаризацію. Натомість Путін поінформував Трампа про основні результати зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоку 25 квітня. Водночас Путін заявив, що виконання Пхеньяном своїх зобов'язань має супроводжуватися зниженням санкційного тиску на Північну Корею", – відповіла Сандерс.

      Нагадаємо, що американський та російський президенти мали не першу розмову, вони зустрічалися в Гельсінкі 16 липня. Тоді ні про що не домовились та не зробили гучних заяв. Одразу ж після саміту на Трампа посипалась критика з боку конгресменів, силовиків та ЗМІ – через його не чітку позицію щодо Росії та занадто поступливе ставлення до очільника Кремля.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Дональд Трамп Новини США Новини Росії КНДР Венесуела Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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