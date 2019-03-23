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      Розслідування Мюллера щодо втручання Росії у вибори США: відомо про цікаву деталь

      667 Читать новость на русском
      Роберт Мюллер
      Роберт Мюллер / News.com.au

      Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер передав Мін'юсту країни звіт підсумків розслідування щодо втручання Росії у вибори американського президента 2016 року, проте нових обвинувачень у документі не висунув.

      Спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Загалом воно тривало два роки.

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      Про яке розслідування мовиться?Американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.

      У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у вибори. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.

      За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року та після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного американського президента, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування, що вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер, мало з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду президента США.

      Згодом Мюллер виступив з доповіддю щодо своєї роботи та передав звіт Міністерству юстиції США. Тепер же керівник відомства Вільям Барр має ухвалити рішення щодо передачі усього документу, або його частин до Конгресу США, або ж щодо оприлюднення доповіді. Водночас Мін'юст може передати до Конгресу тільки власний підсумок доповіді.

      Щоправда, за інформацією американських ЗМІ, Мюллер у своєму звіті не рекомендує жодних додаткових обвинувальних висновків.

      Відтак, сини та зять чинного президента США Дональда Трампа опиняються поза небезпекою на тлі завершення розслідування за "російською справою".

      Раніше ж команда Мюллера під час розслідування висунула звинувачення десяткам людей, включно з російськими хакерами та членами передвиборчої кампанії Трампа.

      як розгорталисЯ події навколо розслідуваннЯ мюллера:
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      Теги: Новини США Дональд Трамп Новини Росії Вибори у США Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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