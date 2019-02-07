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      Конгрес відновлює розслідування щодо зв'язків Трампа з Росією

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      Конгрес відновлює розслідування зв'язків Трампа з Росією
      Конгрес відновлює розслідування зв'язків Трампа з Росією / Getty Images

      Американський Конгрес вирішив відновити розслідування зв'язків Дональда Трампа з Росією, зокрема щодо втручання Кремля у президентські вибори 2016 року у США.

      Займеться ним спецкомітет з розвідки Палати представників.

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      Також, окрім зв'язків Дональда Трампа з росіянами, розвідка вивчить його контакти з владою Саудівської Аравії і перевірять адміністрацію президента США щодо корупції.

      Що відомо про зв'язки Трампа з Росією?Щонайменше 17 посадовців, які брали участь у виборчій кампанії Трампа, та ще з десяток осіб, наближених до Трампа, знали про зв'язки з Росією, але самі на контакт не виходили. Поки відомо, що до списку увійшли екс-помічник Трампа, політтехнолог Пол Манафорт, екс-адвокат Трампа Майкл Коен, Дональд Трамп-молодший, екс-радники Трампа Джордж Пападопулос і Майкл Флінн. 

      Команда Трампа спілкувалась з росіянами в особистих зустрічах, по телефону, через текстові повідомлення та електронні листи, у месенджерах.

      Зазначимо, що у березні 2018 року склад комітету закрив аналогічне розслідування, оскільки не знайшов доказів змови Трампа з російською владою. З нового року демократична партія отримала більшість в нижній палаті Конгресу – Палаті представників і вирішила ще раз вивчити російські контакти республіканця Трампа.

      Розслідування про можливе втручання Москви в американські вибори веде також спецпрокурор Роберт Мюллер. Натомість у Кремлі звинувачення відкидають.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

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      Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Розслідування Вибори у США
      Джерело: 24 канал
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