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      Про що говорив Трамп перед Конгресом: ексклюзивний коментар американської журналістки

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      Президент США Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до Конгресу. Американські ЗМІ зосередилися на декількох важливих моментах з його виступу.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

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      Вона розповіла, що американський президент закликав припинити розслідування щодо можливих зв'язків його команди з росіянами, якщо демократи прагнуть розраховувати на успіх своїх законотворчих ініціатив.

      Конгресмени-демократи не погодились з цим та зазначили, що конституція вимагає, аби за тим, що робить уряд, спостерігали. Спецпрокурор Мюллер має найближчим часом представити доповідь щодо цього питання,
      – пояснила кореспондентка.

      Й додала, що Трамп також не оминув теми стіни на кордоні з Мексикою. І хоча наприкінці промови він говорив про єдність та запевняв, що партії повинні співпрацювати, помітно, що сам він на компроміс йти не готовий. Існує велика ймовірність того, що 15 лютого уряд знов може припинити свою роботу.

      Чому Трамп виступав перед Конгресом?Президент США щорічно виступає зі зверненням до Конгресу під назвою "Про становище країни", в якому описує своє бачення стану справ у країні, а також пропоную різні законодавчі ініціативи.

      Традиційне звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу "Про становище країни" спершу було заплановано на 29 січня, однак згодом його вирішили перенести з міркувань безпеки. Причиною такого рішення стало те, що Секретна служба, яка охороняє президента, а також Департамент внутрішньої безпеки не отримували фінансування протягом 26 днів у зв'язку із "шатдауном". Тоді Трамп погодився з такою позицією та запропонував перенести виступ на 5 лютого.

      Ворожко зазначила, що під час виступу також пролунали декілька тез про зовнішню політику. Трамп захистив рішення США вийти з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення умов цього документу Росією.

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      Крім цього, американський президент оголосив дату та місце наступної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

      Чимало американців обговорюють промову президента, а також те, кого демократи запросили її послухати. Зокрема, на виступ президента прийшли й авіадиспетчери та інші федеральні службовці, які впродовж тривалого часу не отримували зарплату через "шатдаун",
      – повідомила журналістка.

      Вона наголосила, що Стейсі Абрамс з Демократичної партії у своїй доповіді критикувала Трампа через те, що уряд так довго не працював. Тож очевидно, що демократи теж поки не готові йти на компроміс з американським президентом.

      Що таке "шатдаун"? Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів до 2018 року "шатдаун" відбувався 17 разів. Востаннє – у 2013 році через несвоєчасно прийнятий бюджет.

      За словами Ворожко, про Україну у цьому виступі не згадували. Та варто відзначити, що конгресмен Білл Пескрелл зі штату Нью-Джерсі прийшов на зустріч з українським прапорцем. Він також написав на своїй сторінці у Twitter, що зробив це у знак підтримки українського народу.

      Зазначимо, реакція конгресменів на звернення американського президента була різною: одні з захопленням аплодували Трампу, інші ж не приховували свого розчарування.

      Дивіться відео: як члени Конгресу реагували на виступ Дональда Трампа

       

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      Теги: Новини США Шатдаун Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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