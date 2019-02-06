Трамп пояснив вихід США з ракетного договору

Дональд Трамп у щорічному зверненні до Конгресу заявив, що Росія довгий час порушувала договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) – це стало причиною розірвання домовленостей.

За його словами, Америка виконувала умови договору "буква в букву", в той час як Росія тривалий час порушувала його, трансляція засідання ввелася на сайті Білого дому.

Читайте також: "Увесь світ заздрить економіці та армії США": Трамп виступив зі зверненням до Конгресу

Америка виконувала умови договору "буква в букву", в той час як Росія тривалий час порушувала його.

У нас не було вибору. Зараз розгядається питання про укладення нового договору, можливо, з участю Китаю, але поки рішення ще не прийнято,

– зазначив Дональд Трамп.

Також США будуть продовжити програму протиракетної оборони, і "не мають наміру вибачатися за те, що робимо це для дотримання своїх інтересів".

США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після припинення ядерного договору між США та Росією, Україна має зробити все можливе для власного захисту.