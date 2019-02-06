"Увесь світ заздрить економіці та армії США", – Трамп у зверненні до Конгресу

Під час щорічного звернення до Конгресу "Про становище країни" президент Доналд Трамп заявив, що його адміністрація за останні два роки домоглася стрімкого прогресу в економіці США, а збройні сили країни стали найпотужнішими у світі.

Під час звернення до Конгресу Трамп розповів про успіхи у військовій та економічній сферах Сполучених Штатів Америки. Трансляція звернення ведеться на сайті Білого дому.

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Після 24 місяців стрімкого прогресу нашої економіки Сполученим Штатам заздрить увесь світ, наші війська – наймогутніші, і Америка виграє день за днем,

– сказав очільник Білого дому.

Лідер США зазначив, що протягом останніх двох років було розв'язано революцію в американській енергетиці. В ході впроваджених змін та росту США зайняли провідні позиції у світі у виробництві нафти та природного газу.

"Єдине, що може зупинити сильну економіку США – "безглузді війни, політика або безглузді партизанські розслідування", – наголосив Трамп.

Він також застеріг демократів від участі у схожих розслідуваннях, закликавши Демократичну та Республіканську партії до співпраці. Трамп зауважив, що керівництво потрібно здійснювати об'єднано, "не як дві партії, а як одна нація". Лідер американців закликав знаходити компроміси та шлях до співпраці.

Президент також закликав сторони об'єднатися для того, щоб перемогти супротивників Америки за кордоном.