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      "Увесь світ заздрить економіці та армії США", – Трамп у зверненні до Конгресу

      30 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Під час щорічного звернення до Конгресу "Про становище країни" президент Доналд Трамп заявив, що його адміністрація за останні два роки домоглася стрімкого прогресу в економіці США, а збройні сили країни стали найпотужнішими у світі.

      Під час звернення до Конгресу Трамп розповів про успіхи у військовій та економічній сферах Сполучених Штатів Америки. Трансляція звернення ведеться на сайті Білого дому.

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      Після 24 місяців стрімкого прогресу нашої економіки Сполученим Штатам заздрить увесь світ, наші війська – наймогутніші, і Америка виграє день за днем,
      – сказав очільник Білого дому.

      Лідер США зазначив, що протягом останніх двох років було розв'язано революцію в американській енергетиці. В ході впроваджених змін та росту США зайняли провідні позиції у світі у виробництві нафти та природного газу.

      "Єдине, що може зупинити сильну економіку США – "безглузді війни, політика або безглузді партизанські розслідування", – наголосив Трамп.

      Він також застеріг демократів від участі у схожих розслідуваннях, закликавши Демократичну та Республіканську партії до співпраці. Трамп зауважив, що керівництво потрібно здійснювати об'єднано, "не як дві партії, а як одна нація". Лідер американців закликав знаходити компроміси та шлях до співпраці.

      Президент також закликав сторони об'єднатися для того, щоб перемогти супротивників Америки за кордоном.

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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