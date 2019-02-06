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      Другий саміт США - КНДР пройде 27-28 лютого у В'єтнамі, – Politico

      19 Читать новость на русском
      Дональд Трамп та Кім Чен Ин
      Дональд Трамп та Кім Чен Ин / 24 Канал

      Газета Politico стверджує, що президент США Дональд Трамп оголосить про це під час виступу перед Сенатом і Палатою представників Конгресу США зі щорічним посланням "Про становище країни".

      Видання посилається на джерела у адміністрації президента.

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      Зазначається, що ще вранці у промову глави Білого дому вносили правки, тому невідомо, що саме Трамп скаже про майбутній саміт. Також досі не названо місто, в якому пройде зустріч.

      Наразі Вашингтон і Пхеньян готує другий саміт Кім Чен Ина і Трампа. У ролі найбільш ймовірного місця його проведення ЗМІ називали Дананг, де у 2017 році пройшов саміт АТЕС.

      Раніше стало відомо, що спецпредставник США по КНДР Стівен Біген відправився 6 лютого у Пхеньян, де повинна пройти зустріч з посадовими особами КНДР, на якій обговорюватиметься підготовка до другого американо-північнокорейському саміту. Під час зустрічі також буде обговорюватися порядок переговорів Трампа та Кім Чен Ина. Не виключено, що сторони також почнуть готувати чернетку декларації, яку підпишуть лідери двох країн за підсумками саміту.

      Як розвивалися відносини між країнами після першого саміту? Свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.

      Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.

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      Теги: Новини політики Новини США КНДР Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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