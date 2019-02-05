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      Емісар США відвідає Пхеньян для підготовки зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

      22 Читать новость на русском
      Дональд Трамп та Кім Чен Ин
      Дональд Трамп та Кім Чен Ин / 24 Канал

      Спецпредставник США по КНДР Стівен Біген відправиться 6 лютого у Пхеньян, де зустрінеться з посадовими особами КНДР з метою обговорити підготовку до другого американо-північнокорейському саміту.

      Про це повідомила прес-служба Державного департаменту США.

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      Зазначається, що дипломати також обговорять "подальший прогрес у виконанні зобов'язань", взятих на себе Трампом і Кім Чен Ином у Сінгапурі. Йдеться про "повну денуклеаризацію, зміні американо-північнокорейських відносин і встановлення міцного миру на Корейському півострові".

      Раніше зазначалося, що США і КНДР проведуть переговори щодо підготовки до другого саміту лідерів двох країн у пункті Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї. На думку південнокорейських політологів, в ході зустрічі буде обговорюватися порядок переговорів Трампа і Кім Чен Ина. Не виключено, що сторони також почнуть готувати чернетку декларації, яку підпишуть лідери двох країн за підсумками саміту.

      Як розвивалися відносини між країнами після першого саміту? Свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.

      Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.

      Теги: Новини політики Новини США КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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