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      Эмиссар США посетит Пхеньян для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

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      Дональд Трамп и Ким Чен Ын
      Дональд Трамп и Ким Чен Ын / 24 Канал

      Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биген отправится 6 февраля в Пхеньян, где встретится с должностным лицами КНДР с целью обсудить подготовку ко второму американо-северокорейскому саммиту.

      Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

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      Отмечается, что дипломаты также обсудят "дальнейший прогресс в выполнении обязательств", взятых на себя Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре. Речь идет о "полной денуклеаризации, изменении американо-северокорейских отношений и установления прочного мира на Корейском полуострове".

      Ранее отмечалось, что США и КНДР проведут переговоры по подготовке ко второму саммита лидеров двух стран в пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. По мнению южнокорейских политологов, в ходе встречи будет обсуждаться порядок переговоров Трампа и Ким Чен Ына. Не исключено, что стороны также начнут готовить черновик декларации, которую подпишут лидеры двух стран по итогам саммита.

      Как развивались отношения между странами после первого саммита? Свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-ого в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того переговоры о денуклеаризации полуострова зашли в тупик.

      В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". Также в сентябре Ким Чен Ын, и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.

      Теги: Дональд Трамп КНДР Новости США Новости политики Ким Чен Ын
      Источник: 24 Канал
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