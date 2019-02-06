Второй саммит США - КНДР пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме, – Politico

Газета Politico утверждает, что президент США Дональд Трамп объявит об этом во время выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

Изданию об этом сообщили источники в администрации президента.

Читайте также: Стало известно о многолетних тайных переговорах США и КНДР

Отмечается, что еще утром в речь главы Белого дома вносили правки, поэтому неизвестно, что именно Трамп скажет о предстоящем саммите. Также до сих пор не назван город, в котором пройдет встреча.

Сейчас Вашингтон и Пхеньян готовит второй саммит Ким Чен Ына и Трампа. В качестве наиболее вероятного места его проведения СМИ называли Дананг, где в 2017 году прошел саммит АТЭС.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биген отправился 6 февраля в Пхеньян, где должна пройти встреча с должностными лицами КНДР, на которой будет обсуждаться подготовка ко второму американо-северокорейской саммита. Во время встречи также будет обсуждаться порядок переговоров Трампа и Ким Чен Ына. Не исключено, что стороны также начнут готовить черновик декларации, которую подпишут лидеры двух стран по итогам саммита.

Как развивались отношения между странами после первого саммита? Свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-ого в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того переговоры о денуклеаризации полуострова зашли в тупик.



В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". Также в сентябре Ким Чен Ын, и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.