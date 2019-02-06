"Весь мир завидует экономике и армии США", – Трамп в обращении к Конгрессу

Во время ежегодного обращения к Конгрессу "О положении страны" президент Дональд Трамп заявил, что его администрация за последние два года добилась стремительного прогресса в экономике США, а вооруженные силы страны стали мощными в мире.

При обращении к Конгрессу Трамп рассказал об успехах в военной и экономической сферах Соединенных Штатов Америки. Трансляция обращения ведется на сайте Белого дома.

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После 24 месяцев стремительного прогресса нашей экономики Соединенным Штатам завидует весь мир, наши войска – самые мощные, и Америка выиграет день за днем,

– сказал глава Белого дома.

Лидер США отметил, что за последние два года были решены революцию в американской энергетике. В ходе внедренных изменений и роста США заняли ведущие позиции в мире по производству нефти и природного газа.

"Единственное, что может остановить сильную экономику США – бессмысленные войны, политика или бессмысленные партизанские расследование", – отметил Трамп.

Он также предостерег демократов от участия в подобных расследованиях, призвав Демократическую и Республиканскую партии к сотрудничеству. Трамп отметил, что руководство нужно осуществлять объединены, "не как две партии, а как одна нация". Лидер американцев призвал находить компромиссы и путь к сотрудничеству.

Президент также призвал стороны объединиться для того, чтобы победить противников Америки за рубежом.