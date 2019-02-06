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      "Весь мир завидует экономике и армии США", – Трамп в обращении к Конгрессу

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Во время ежегодного обращения к Конгрессу "О положении страны" президент Дональд Трамп заявил, что его администрация за последние два года добилась стремительного прогресса в экономике США, а вооруженные силы страны стали мощными в мире.

      При обращении к Конгрессу Трамп рассказал об успехах в военной и экономической сферах Соединенных Штатов Америки. Трансляция обращения ведется на сайте Белого дома.

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      После 24 месяцев стремительного прогресса нашей экономики Соединенным Штатам завидует весь мир, наши войска – самые мощные, и Америка выиграет день за днем,
      – сказал глава Белого дома.

      Лидер США отметил, что за последние два года были решены революцию в американской энергетике. В ходе внедренных изменений и роста США заняли ведущие позиции в мире по производству нефти и природного газа.

      "Единственное, что может остановить сильную экономику США – бессмысленные войны, политика или бессмысленные партизанские расследование", – отметил Трамп.

      Он также предостерег демократов от участия в подобных расследованиях, призвав Демократическую и Республиканскую партии к сотрудничеству. Трамп отметил, что руководство нужно осуществлять объединены, "не как две партии, а как одна нация". Лидер американцев призвал находить компромиссы и путь к сотрудничеству.

      Президент также призвал стороны объединиться для того, чтобы победить противников Америки за рубежом.

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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