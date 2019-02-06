Трамп объяснил выход США из ракетного договора

Дональд Трамп в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что Россия долгое время нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – это стало причиной расторжения договоренностей.

По его словам, Америка выполняла условия договора "буква в букву", в то время как Россия долгое время нарушала его, трансляция заседания ввелася на сайте Белого дома.

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Америка выполняла условия договора "буква в букву", в то время как Россия долгое время нарушала его.

У нас не было выбора. Сейчас розгядаеться вопрос о заключении нового договора, возможно, с участием Китая, но пока решение еще не принято,

– отметил Дональд Трамп.

Также США будут продолжать программу противоракетной обороны, и "не намерены извиняться за то, что делаем это для соблюдения своих интересов".

США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после прекращения ядерного договора между США и Россией, Украина должна сделать все возможное для собственной защиты.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы в 2012 году, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако сейчас у американцев существует только в морской версии.