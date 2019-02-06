О чем говорил Трамп перед Конгрессом: эксклюзивный комментарий американской журналистки

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Американские СМИ сосредоточились на нескольких важных моментах из его выступления.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала корреспондент "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

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Она рассказала, что американский президент призвал прекратить расследование относительно возможных связей его команды с россиянами, если демократы хотят рассчитывать на успех своих законотворческих инициатив.

Конгрессмены-демократы не согласились с этим и отметили, что конституция требует, чтобы за тем, что делает правительство, наблюдали. Спецпрокурор Мюллер должен в ближайшее время представить доклад по этому вопросу,

– рассказала корреспондент.

И добавила, что Трамп также не обошел темы стены на границе с Мексикой. И хотя в конце речи он говорил о единстве и уверял, что партии должны сотрудничать, заметно, что сам он на компромисс идти не готов. Существует большая вероятность того, что 15 февраля правительство вновь может прекратить свою работу.

Почему Трамп выступал перед Конгрессом?Президент США ежегодно выступает с обращением к Конгрессу под названием "О положении страны", в котором описывает свое видение состояния дел в стране, а также предлагает различные законодательные инициативы.



Традиционное обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу "О положении страны" сначала было запланировано на 29 января, однако впоследствии его решили перенести из-за соображений безопасности. Причиной такого решения стало то, что Секретная служба, которая охраняет президента, а также Департамент внутренней безопасности не получали финансирования в течение 26 дней в связи с "шатдауном". Тогда Трамп согласился с такой позицией и предложил перенести выступление на 5 февраля.

Ворожко отметила, что во время выступления также прозвучали несколько тезисов о внешней политике. Трамп защитил решение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения условий этого документа Россией.

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Кроме этого, американский президент объявил дату и место следующей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Немало американцев обсуждают речь президента, а также то, кого демократы пригласили ее послушать. В частности, на выступление президента пришли и авиадиспетчеры и другие федеральные служащие, которые на протяжении длительного времени не получали зарплату из-за "шатдауна",

– сообщила журналистка.

Она подчеркнула, что Стейси Абрамс из Демократической партии в своем докладе критиковала Трампа за то, что правительство так долго не работало. Поэтому очевидно, что демократы тоже пока не готовы идти на компромисс с американским президентом.

Что такое "шатдаун"?Это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов до 2018 года "шатдаун" проходил 17 раз. Последний раз – в 2013 году из-за несвоевременно принятого бюджета.

По словам Ворожко, об Украине в этом выступлении не вспоминали. Но стоит отметить, что конгрессмен Билл Пескрелл из штата Нью-Джерси пришел на встречу с украинским флажком. Он также написал на своей странице в Twitter, что сделал это в знак поддержки украинского народа.

While the speech mentions Russia, I am proud to wear a Ukrainian flag tonight in solidarity with our ally and friend as Ukraine’s people continue to stand against Russian aggression. pic.twitter.com/NdQIIVcJmy — Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) 6 лютого 2019 р.

Отметим, реакция конгрессменов на обращение американского президента была разной: одни с восторгом аплодировали Трампу, другие же не скрывали своего разочарования.

Смотрите видео: как члены Конгресса реагировали на выступление Дональда Трампа