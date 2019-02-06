Трамп підтвердив майбутній саміт з Кім Чен Ином: відома дата і місце його проведення

Президент США Дональд Трамп, в ході щорічного звернення до Конгресу "Про становище країни", підтвердив свій намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Зустріч запланована на 27-28 лютого у В'єтнамі.

Виступаючи перед Конгресом, американський лідер висловив припущення, що якби його не обрали президентом США, країна зараз знаходилися б у стані великої війни з Північною Кореєю.

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Трамп наголосив на важливості та ефективності дипломатії своєї адміністрації. Він також зазначив, що зараз КНДР припинила ядерні випробування, а запусків ракет не було протягом 15 місяців.

Ми продовжуємо мирні переговори з представниками КНДР. У нас чудові стосунки з Кім Чен Ином. Наша наступна зустріч відбудеться 27-28 лютого у В'єтнамі,

– сказав очільник Білого дому.

Президент США щорічно виступає зі зверненням до Конгресу під назвою "Про становище країни", в якому описує своє бачення стану справ у країні, а також пропоную різні законодавчі ініціативи.

Сполучені Штати в рамках підготовки до майбутнього саміту відправили спецпредставника по КНДР Стівена Бігена у Пхеньян. Тут буде проведено зустріч з посадовими особами КНДР, на якій обговорюватиметься підготовка до другої зустрічі лідерів США та КНДР. В ході зустрічі також буде обговорюватися порядок переговорів Трампа та Кім Чен Ина. Не виключено, що сторони також почнуть готувати чернетку декларації, яку підпишуть лідери двох країн за підсумками саміту.

Як розвивалися відносини між країнами після першого саміту? Свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.



Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.