Президент заявив, що Україні важливо не втрачати зв'язок з Ватиканом, але при цьому потрібно пояснювати, який вплив має Росія на світ. Це Зеленський сказав під час брифінгу у вівторок, 27 серпня, передає 24 Канал.

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"Російська церква працює за кордоном сильно"

Президент нагадав, що Ватикан робив різні заяви щодо війни в України. І він зауважив, що частина з них могла бути зроблена під впливом Росії.

Адже російська церква активно працює за кордоном та веде там свою "інформаційну роботу".

Ватикан – не виключення, ви знаєте, що заяви Папи Франциска були різні, і дуже важливо, що в полі інформаційному відбувається, дуже важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, ні з Італією, з інформпростором всієї Європи і Сполучених Штатів Америки,

– сказав президент.

Він додав, що українська сторона безліч разів зустрічалася із Ватиканом та іншими країнами й інституціями, але іноді стається дежавю.

"Як тільки ти робиш паузи в інформаційній роботі, як тільки ти робиш паузи в інформаційній боротьбі за правдиве, правдиве, правдивий інформпростір, як тільки ти робиш ці паузи, все заповнюється інформацією Росії", – зауважив глава держави.

Він пояснив, що у цьому плані росіяни працюють як годинник і у них є "напрацьована інституція, великі гроші, багато людей всюди, від бізнесу до політики і релігії".