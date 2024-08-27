Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що священники УПЦ МП є важливими для Росії. Лише за одного священника Україна могла б "вторгувати" кількох своїх військових.

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Наскільки важливим для Росії є священники УПЦ МП

На думку колишнього співробітника СБУ, священників УПЦ МП можна було б обміняти на українських військових, в тому числі бійців "Азов". На прикладі попередніх обмінів можна було побачити, що росіяни дуже прагнули повернути собі священників. Одного разу в Луганській області настоятеля УПЦ МП обміняли на 47 українських полонених.

Якщо росіяни бачать потребу в цих священниках, то можна починати торги не лише 1 до 1, а 1 до 3 чи 5. Це війна, ми намагаємось дорожче продати той "товар", який нам не потрібний, але потрібний росіянам,

– зауважив Ступак.

Він також додав, що існує метафора про те, що у в'язниці України перебуває російський священник, який в чині, за церковними канонами, дорівнює щонайменше російському полковнику ФСБ.

Нагадаймо, що у липні 2024 року в результаті 53 російсько-українського обміну до Росії передали засуджених священників УПЦ МП Миколу Закройця і Олександра Лунєгова. Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Лугєгов ж був учасником чат-бота "VоZмездие", який створено для збору відомостей щодо ЗСУ та був підписаний на антиукраїнські пабліки "МИР Z", "Z", "Army", "НОВОСТИ РФ".