Всього Україні вдалося повернути 90 українських військовослужбовців. Окрім цього, додому повернулися 10 цивільних, яких ворог незаконно затримав на окупованих територіях і у Білорусі.

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Обмін священників УПЦ МП

Уповноважена з прав людини Росії Татьяна Москалькова повідомила, що до Росії у межах останнього обміну передали засуджених кліриків Миколу Закройця і Олександра Лунєгова.

Відомо, що священник Дніпропетровської єпархії Лунєгов був засуджений до 5 років за статтею про виправдання агресії проти України. Закроєць же був настоятелем Георгіївського храму УПЦ МП у Ямполі – у жовтні 2023 року його засудили на 15 років за держзраду.

Згідно з судовим вироком, Микола Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, чоловік передав дані і про керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади в Шосткинському районі та журналістів Ямполя.

Щодо Олександра Лунєгова, то відомо, що священник був учасником чат-бота "VоZмездие", який створено для збору відомостей щодо Збройних сил України, задіяних у відсічі російській збройній агресії. Окрім цього клірик був підписаний на антиукраїнські пабліки "МИР Z", "Z", "Army", "НОВОСТИ РФ".

До слова, раніше зазначалося, що на українських військовополонених з Росії обміняли митрополита УПЦ МП Іонафана. У суботу, 22 червня, вранці його доставили до кордону з Білоруссю, там його передали представникам Росії. Відомо, що звільненню митрополита сприяв Папа Римський Франциск