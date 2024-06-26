Зустрічав Іонафана на кордоні священнослужитель РПЦ Микола Балашов. За інформацією видання, священнослужителя обміняли на декількох українських військовополонених, яких утримували в Росії.

Дивіться також Не останні новини: у ГУР анонсували додаткову інформацію про обмін полоненими

Як проходив обмін Іонафана

Російська сторона, зокрема патріарх РПЦ Кіріл Гундяєв, наполягала на обміні, і з цією метою надіслала офіційне звернення.

23 червня вийшло відео богослужіння зі Свято-Духівського собору в Мінську, де Іонафан був присутній. Російські ЗМІ повідомляють, що звільненню митрополита сприяв Папа римський Франциск.

Втім, офіційний представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що митрополит Іонафан став частиною обміну військовополоненими з Росією 25 червня. Зауважимо, що Іонафан дав згоду на обмін 10 квітня цього року.

Після звільнення він зустрівся з патріархом РПЦ Кірілом, який нагородив його церковним орденом Сергія Радонезького I ступеня.

Що відомо про митрополита

Митрополит Іонафан – відома фігура у церковному житті України та Росії. У 70-х роках минулого століття Анатолій Єлецьких (справжнє ім'я Іонафана) навчався у Ленінградській духовній семінарії та академії під керівництвом нинішнього патріарха РПЦ Кіріла.

У жовтні 2022 року СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП виявила проросійські матеріали, що стали основою для обвинувачення.

У серпні минулого року Іонафана засудили до 5 років тюрми, а президент України призупинив його громадянство.

18 червня 2024 року апеляційний суд залишив вирок без змін. Спочатку митрополит відмовився від обміну, але пізніше погодився і був включений до списків на обмін полоненими.