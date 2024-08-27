Президент заявил, что важно Украине не терять связь с Ватиканом, но при этом нужно объяснять, как Россия может влиять на мир. Об этом заявил президент Зеленский во время брифинга во вторник, 27 августа, передает 24 Канал.

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"Русская церковь работает за рубежом сильно"

Президент напомнил, что Ватикан делал различные заявления относительно войны в Украине. И он заметил, что часть из них могла быть под влиянием России.

Ведь российская церковь активно работает за рубежом и ведет там свою "информационную работу".