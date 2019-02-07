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      Конгресс возобновляет расследование связей Трампа с Россией

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      Конгресс возобновляет расследование связей Трампа с Россией
      Конгресс возобновляет расследование связей Трампа с Россией / Getty Images

      Американский Конгресс решил возобновить расследование связей Дональда Трампа с Россией, в частности относительно вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года в США.

      Займется им спецкомитет по разведке Палаты представителей.

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      Также, кроме связей Дональда Трампа с россиянами, разведка изучит его контакты с властями Саудовской Аравии и проверят администрацию президента США о коррупции.

      Что известно о связях Трампа с Россией?
      По меньшей мере 17 должностных лиц, которые принимали участие в избирательной кампании Трампа, и еще с десяток лиц, приближенных к Трампу, знали о связях с Россией, но сами на контакт не выходили. Пока известно, что в список вошли экс-помощник Трампа, политтехнолог Пол Манафорт, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, Дональд Трамп-младший, экс-советники Трампа Джордж Пападопулос и Майкл Флинн.

      Команда Трампа общалась с россиянами на личных встречах, по телефону, через текстовые сообщения и электронные письма, в мессенджерах.

      Отметим, что в марте 2018 года состав комитета закрыл аналогичное расследование, поскольку не нашел доказательств сговора Трампа с российской властью. С нового года демократическая партия получила большинство в нижней палате Конгресса – Палате представителей и решила еще раз изучить российские контакты республиканца Трампа.

      Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы ведет также спецпрокурор Роберт Мюллер. В Кремле обвинения отвергают.

      С чего началось "российское расследование"?
      Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.

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      Теги: Новости России Новости США Новости политики Выборы в США Расследования Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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