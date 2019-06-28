Зустріч Трампа з Путіним: політики не обговорювали звільнення українських моряків

Очільник Білого дому і глава Кремля хоч і говорили на спільній зустрічі про Україну, але не торкалися теми звільнення військовополонених моряків, яких наприкінці 2018 року захопили росіяни.

Йдеться про 24 українських військових, які на 3 українських кораблях намагалися потрапити у морський порт Маріуполя наприкінці листопада 2018 року. Поблизу Керченської протоки російські прикордонники спочатку протаранили один із кораблів, український буксир "Яни Капу", а потім почали обстріл всіх 3 суден. Після цього вони захопили в полон і кораблі, і їх екіпаж. Зараз українці перебувають у московському СІЗО "Лефортово", їм вже декілька разів продовжували термін арешту. Моряків звинувачують у тому, що вони порушили морський простір РФ.

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Таким чином Росія намагається вкотре продемонструвати законність анексії Криму. Повернути полонених українців вимагають країни Євросоюзу та США. Трибунал з морського права ООН навіть вказав у своїй вимозі кінцеву дату повернення українців – 25 червня, проте Росія ігнорує всі ці звернення.



Українські полонені моряки: інфографіка 24 каналу

Коли у регламенті зустрічі Трампа і Путіна з'явився пункт про Україну, очікування преси та, зокрема, українського МЗС торкалися ймовірного обговорення між лідерами США і Росії звільнення моряків.

Журналісти навіть під час вступного слова президентів запитували про "українські кораблі".

Так, кореспондент видання BuzzFeed оприлюднив офіційну стенограму від Білого дому, де на запитання про українські кораблі Трамп зазначає, що не обговорював це питання.

Чи українські кораблі все ще є проблемою для взаємин США і Росії? – звучить питання журналіста.



Ми не обговорювали це питання, не обговорювали його, – повторює Трамп.

From the WH: partial transcript of Trump's remarks during meeting with Putin in Japan. pic.twitter.com/BZj2OgniDY — Jason Leopold (@JasonLeopold) 28 июня 2019 г.

Чому від Трампа очікували цього обговорення?

Бо очільник Білого дому у грудні минулого року відмінив свою зустріч з Путіним через захоплення українських кораблів поблизу кримських берегів. Тоді він навіть написав у своєму Twitter таке: "З огляду на те, що Росія не повернула Україні судна та моряків, я прийняв рішення, що буде краще для всіх учасників G20 скасувати мій попередній розклад зустрічей".

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