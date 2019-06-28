13:21
28 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 червня
      Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
      Вєсті.UA
      20:56, 27 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зустріч Трампа з Путіним: політики не обговорювали звільнення українських моряків

      517 Читать новость на русском
      Трамп і Путін з делегаціями в Осаці
      Трамп і Путін з делегаціями в Осаці / Getty images

      Очільник Білого дому і глава Кремля хоч і говорили на спільній зустрічі про Україну, але не торкалися теми звільнення військовополонених моряків, яких наприкінці 2018 року захопили росіяни.

      Йдеться про 24 українських військових, які на 3 українських кораблях намагалися потрапити у морський порт Маріуполя наприкінці листопада 2018 року. Поблизу Керченської протоки російські прикордонники спочатку протаранили один із кораблів, український буксир "Яни Капу", а потім почали обстріл всіх 3 суден. Після цього вони захопили в полон і кораблі, і їх екіпаж. Зараз українці перебувають у московському СІЗО "Лефортово", їм вже декілька разів продовжували термін арешту. Моряків звинувачують у тому, що вони порушили морський простір РФ. 

      Читайте також: Російська пастка: Клімкін опублікував скандальну ноту РФ та відповідь України

      Таким чином Росія намагається вкотре продемонструвати законність анексії Криму. Повернути полонених українців вимагають країни Євросоюзу та США. Трибунал з морського права ООН навіть вказав у своїй вимозі кінцеву дату повернення українців – 25 червня, проте Росія ігнорує всі ці звернення.

      Українські полонені моряки
      Українські полонені моряки: інфографіка 24 каналу

      Коли у регламенті зустрічі Трампа і Путіна з'явився пункт про Україну, очікування преси та, зокрема, українського МЗС торкалися ймовірного обговорення між лідерами США і Росії звільнення моряків. 

      Журналісти навіть під час вступного слова президентів запитували про "українські кораблі".

      Так, кореспондент видання BuzzFeed оприлюднив офіційну стенограму від Білого дому, де на запитання про українські кораблі Трамп зазначає, що не обговорював це питання.

      Чи українські кораблі все ще є проблемою для взаємин США і Росії? – звучить питання журналіста.

      Ми не обговорювали це питання, не обговорювали його, – повторює Трамп.

      Чому від Трампа очікували цього обговорення?

      Бо очільник Білого дому у грудні минулого року відмінив свою зустріч з Путіним через захоплення українських кораблів поблизу кримських берегів. Тоді він навіть написав у своєму Twitter таке: "З огляду на те, що Росія не повернула Україні судна та моряків, я прийняв рішення, що буде краще для всіх учасників G20 скасувати мій попередній розклад зустрічей".

      Це цікаво! Чому українські полонені моряки круті

      blog_ava
      Валізу з мертвою дитиною знайшли на околицях Чернівців
      сьогодні
      7835
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін G20
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      сьогодні , 12:01 Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      Лев Парцхаладзе 89
      Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      сьогодні , 11:01 Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      845
      День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      сьогодні , 10:00 День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      Наталя Сколоздра 4070
      Головні новини 27 червня: емоційний брифінг Зеленського, звільнення полонених, ураган у Києві
      сьогодні , 09:05 Головні новини 27 червня: емоційний брифінг Зеленського, звільнення полонених, ураган у Києві
      6039
      Що відбувається на Землі: унікальний сайт показує зміни клімату
      сьогодні , 09:01 Що відбувається на Землі: унікальний сайт показує зміни клімату
      Анастасія Григорова 1514
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук