У НАТО випадково розкрили позиції ядерних ракет у Європі, – ЗМІ

Парламентська асамблея НАТО у доповіді назвала місця зберігання ядерної зброї. Зокрема йдеться про позиції в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині.

Населені пункти, у яких розміщено близько 150 одиниць ядерної зброї, було опубліковано в доповіді "Нова ера ядерного стримування? Модернізація, контроль над озброєннями і ядерні сили союзників", передає Washington Post.

Важливо: У альянсу є відповідь на вихід Росії з ракетної угоди, – генсек НАТО

У квітневому документі міститься коротка згадка про те, де розташовані місця зберігання ядерної зброї:

Ці бомби зберігаються в шести американських і європейських базах – Кляйне Брогеле в Бельгії, Бюхель в Німеччині, Авіано і Геді-Торре в Італії, Волкеле в Нідерландах і Інджирлік в Туреччині,

– цитує доповідь бельгійська газета De Morgen.

Анонімне джерело в Альянсі повідомило, що це не офіційний документ НАТО. Утім, деякі ЗМІ це сприйняли як розкриття давньої таємниці. Голландський телеканал RTL News зазначив: "НАТО розкриває найгірш захищену таємницю Нідерландів", а бельгійське видання De Morgen повідомило: ​ "Нарешті, чорним по білому: в Бельгії є американська ядерна зброя".



Директор з питань роззброєння в Асоціації контролю над озброєнням Кінгстон Рейф сказав, що присутність американської ядерної зброї в Європі вже давно не новина.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс перебуває під палким наглядом шпигунів, які стежать за промисловою та військовою діяльністю всіх країн-союзників.



Ядерні країни світу/ Інфографіка: 24 канал