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      Генсек НАТО попередив, що за союзниками Альянсу шпигують

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      Єнс Столтенберг
      Єнс Столтенберг / 24 канал

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення загрози шпигунства, в тому числі промислового, за країнами, які є союзникам альянсу з боку інших держав.

      Про активізацію таких зусиль він заявив на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє DW.

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      Частково йдеться про промислове шпигунство, з яким стикається цивільна розвідка, але, звичайно ж, частково це може зачіпати і наші збройні сили, а також військову розвідку",
      – сказав Столтенберг.

      За його словами, НАТО та його керівництво створили новий розвідувальний підрозділ, який орієнтований на поліпшення обміну інформацією між організаціями та підвищення здатності реагувати на кіберзагрози.

      Крім того, Столтенберг наголосив, що найкращою гарантією кібербезпеки та способом інформаційного простору від можливого втручання у майбутні вибори в Канаді, включаючи "російські гібридні атаки", є вільна і незалежна преса, яка здатна ефективно протидіяти спробам поширення дезінформації.

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      До слова, раніше новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.

      Що таке НАТО і як до нього ставляться в Україні?НАТО – це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).

      46% українців проголосували б за вступ до НАТО, 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року. Всього було опитано 6000 жителів України віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

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      Теги: Новини політики НАТО Генсек НАТО
      Джерело: 24 канал
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